Consultora atSistemas entra em Portugal e quer contratar 100 pessoas em 2021

A atSistemas escolheu Portugal como segundo mercado de expansão internacional, após ter chegado a Itália. Conforme avança o Negócios, a consultora dedicada aos serviços digitais irá abrir um escritório em Lisboa, com o objetivo de contratar cem pessoas em 2021.

A empresa terá escolhido a Avenida da República, perto do Saldanha, no centro de Lisboa, para este escritório. Será lá que, até ao fim do ano fiscal de 2021 pretende ter "mais de 100 postos de trabalho, tanto físicos como remotos".

A atSistemas nasceu em Espanha, em 1994, com escritórios em vários pontos do país vizinho. Em 2019 estreou-se na expansão internacional, com a instalação de um escritório em Milão, Itália. No total, a empresa emprega mais de 1400 pessoas.

No ano passado a companhia espanhola atingiu uma faturação de 70 milhões de euros. A atSistemas disponibiliza soluções tecnológicas para alavancar a transformação digital das empresas, contando com uma carteira de 350 clientes.