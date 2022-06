Consumidores poupam 250 milhões de euros com carregador único

© EPA/JULIEN WARNAND

A União Europeia (UE) vai adotar o uso do modelo de carregador USB tipo C para telemóveis, tablets, leitores eletrónicos, auriculares, câmaras digitais, auscultadores, consolas de videojogos portáteis e altifalantes portáteis recarregáveis, em todos os Estados-membros, no último trimestre de 2024. Será este um carregador universal na UE, sendo que a medida deverá gerar uma poupança de 250 milhões de euros junto dos consumidores, segundo Bruxelas.

"O acordo que alcançámos trará cerca de 250 milhões de euros de poupança aos consumidores e permitirá também o surgimento de novas tecnologias", defendeu Thierry Breton, comissário europeu com a pasta do Mercado Interno, em comunicado, saudando o "empenho político" no acordo alcançado ontem entre o Parlamento Europeu (PE) e os Estados-membros, menos de nove meses após a proposta do executivo comunitário.

Para o político francês, a decisão evita que a inovação tecnológica continue a ser "uma fonte de fragmentação do mercado" no espaço comunitário e limita "inconvenientes para os consumidores".

We have a deal on the #CommonCharger!



More savings for EU consumers & less waste for the planet:



mobile phones, tablets, cameras... will have #USBtypeC



harmonised fast-charging technology



unbundling of sale of chargers



- Thierry Breton (@ThierryBreton) June 7, 2022

Já a vice-presidente da Comissão Europeia Margrethe Vestager afirmou que "um carregador comum é um benefício real", que terá repercussões diretas positivas no ambiente, ao contribuir para redução de produção de lixo eletrónico.

- Margrethe Vestager (@vestager) June 7, 2022

A criação de umcarregador único é uma questão antiga no seio da União Europeia. Pelo menos desde 2009 que os defensores da medida se fazem ouvir. No entanto, enfrentavam sempre a oposição das gigantes tecnológicas, como a norte-americana Apple. Até agora, a solução encontrada passava por compromissos voluntários entre os players do setor tecnológico. Compromissos esses que permitiram reduzir em 12 anos os modelos de carregadores existentes de 30 para três.

Atualmente, existem três principais tipos de carregadores no mercado europeu: USB 2.0 Micro B, USB-C e o sistema Lightning, exclusivamente utlizado em dispositivos da Apple.

Ora, a validade do acordo firmado dentro do setor acabou em 2014 e, desde então, que os eurodeputados pediam à Comissão Europeia a criação de regras para desenvolver um único carregador na UE.

A proposta do executivo comunitário surgiu em setembro de 2021 e foi ontem fechado o aguardado acordo político provisório no seio da UE. O acordo final só será fechado após o verão, quando o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia aprovarem formalmente a medida.

A partir daí começam a contar os 24 meses para a implementação da decisão em todos os 27 Estados-membros. Ou seja, dentro de dois anos, ao abrigo das novas regras, os consumidores deixarão de precisar de carregadores e cabos diferentes para os vários aparelhos eletrónicos portáteis de pequena e média dimensão.

Para os computadores pessoais, há um prazo de 40 meses para adaptação à nova legislação. Ou seja, no caso dos computadores portáteis só haverá um carregador universal em 2026.

As novas regras, que determinam o uso de um único carregador para dispositivos eletrónicos portáteis, entrará em vigor 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da UE (o equivalente ao Diário da República em Portugal).

As novas regras não serão aplicadas aos produtos colocados no mercado antes da data de aplicação da medida.