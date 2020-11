Cooperativa portuguesa de energias renováveis financia novo projeto em Tavira

O Centro Bem Estar Social Padre Tobias, um dos projetos da Coopérnico já em atividade. © Coopérnico

A Coopérnico, cooperativa de energias renováveis, lançou ontem uma campanha para o investimento numa nova central fotovoltaica em Tavira, e em menos de cinco minutos conseguiu o financiamento total no valor de 22 mil euros.

De forma a servir os seus utentes, esta central de 20,0 kW irá produzir 38 874 kWh por ano, o equivalente ao consumo de 14 famílias, e pretende evitar a emissão de cerca de 25 toneladas de dióxido de carbono por ano.

A cooperativa que promove o consumo de energia sustentável e a produção descentralizada de energia, uniu-se à Pontão - Associação de Solidariedade Social da Conceição de Tavira, para a criação daquela que será a sua segunda central fotovoltaica em modelo de autoconsumo. A associação tem tem um centro de dia e uma creche.

Com as questões da sustentabilidade na ordem do dia, e com o crescente interesse por projetos deste cariz, o investimento de 22 mil euros necessário para a realização do projeto concretizou-se muito rapidamente. Contando com o apoio de 12 membros, o financiamento médio de cada um foi de cerca de 1.800 euros.

O projeto referido irá ajudar O Pontão a tornar o edifício mais sustentável, ao mesmo tempo que auxilia esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a poupar energia e reduzir a fatura de eletricidade.

A contar atualmente com 1867 membros, a Coopérnico aumentou, com este projeto, para os 1,75 milhões de euros investidos em planos de energia renovável, diretamente dos membros da cooperativa.