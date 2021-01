Country manager da Colt Portugal assume novas funções como VP Global Service Delivery

Colt. © DR

Carlos Jesus é o novo VP Global Service Delivery da Colt, funções que acumulará com o cargo de country manager para Portugal. Em comunicado, a nomeação é descrita como um realce à "importância crescente da operação portuguesa nos negócios da empresa a nível mundial."

A nomeação de Carlos Jesus para o cargo com responsabilidades globais insere-se no contexto da nova estrutura organizacional e estratégia da Colt, apresentada no final do ano passado.

"A minha nomeação não é apenas uma conquista pessoal, é, acima de tudo, o reconhecimento do papel que a subsidiária portuguesa tem vindo a desempenhar e da sua relevância para a concretização da nova estratégia de inovação e objetivos de crescimento da empresa à escala global da Colt", explica Carlos Jesus, em comunicado.

"Este é um momento de charneira na vida da Colt e a operação portuguesa orgulha-se por fazer parte dele de uma forma tão intensa. O compromisso da Colt com Portugal tem sido constante. Além de vários investimentos muito relevantes, desde a nossa vinda para o mercado nacional em 2002, em 2016 abrimos um centro de competência Premium Network Services e em 2018 criámos e segundo centro - o Language Technical Resolution Centre. Dois anos depois, e refletindo igualmente os bons resultados alcançados pela subsidiária portuguesa, abrimos recentemente o nosso terceiro centro", indica o responsável.

A nova estratégia da Colt está assente em quatro áreas de foco: reforço do posicionamento enquanto parceiro para as empresas, assim como o aumento da presença no mercado SD WAN (abordagem de conetividade de rede); desenvolvimento, criação e construção conjuntos com os fornecedores de cloud; experiência de cliente e ainda na otimização dos alicerces que permitam à empresa garantir a sustentabilidade no futuro.