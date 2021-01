Covid-19 leva a explosão nas vendas de dispositivos de monitorização da saúde em casa

© CTA

As alterações provocadas pela pandemia de covid-19 no ano passado deram um impulso decisivo ao setor da "saúde digital", disse a diretora de pesquisa da Consumer Technology Association (CTA), Lesley Rorhbaugh, durante uma apresentação no CES 2021.

Entre os números mais impressionantes do novo relatório da associação para a indústria está a subida de 73% nas vendas de dispositivos de monitorização da saúde em casa em 2020, algo que está associado diretamente à pandemia.

"A crise da covid-19 trouxe um novo foco na monitorização da saúde, para lá do exercício físico", disse a responsável. "Os aparelhos conectados oferecem a possibilidade de rastrear o progresso ao longo do tempo, tornando-os ideais para gerir doenças de longo prazo e condições crónicas."

Segundo Rorhbaugh, estes dispositivos conectados de monitorização de saúde abrangem aparelhos ligados a aplicações que registam o batimento cardíaco, tensão arterial, temperatura corporal e outros, muitos dos quais foram aprovados pelo regulador do sector, FDA.

Só nos Estados Unidos, o mercado atingiu os 632 milhões de dólares em 2020 e a CTA antecipa que irá voltar a subir de forma generosa em 2021, mais 34% para 845 milhões de dólares.

"Vimos o universo da saúde digital a expandir-se rapidamente", afirmou Rorhbaugh. "A pandemia global acelerou a tecnologia e a inovação em muitas tendências existentes."

Além das vendas deste tipo de aparelhos, a área da terapêutica digital - que era apenas incipiente até ao ano passado - registou uma expansão notável devido à pandemia. Rorhbaugh falou de intervenções terapêuticas guiadas por software, decisões clínicas tomadas com a ajuda de inteligência artificial e dosagens otimizadas por tecnologia. O número de recursos para os cuidados de saúde também disparou, enquanto a telemedicina evoluiu mais rapidamente do que qualquer um poderia esperar antes disto.

No CES 2021, que este ano é virtual precisamente devido à pandemia, há um número considerável de startups com soluções inovadoras e novos gadgets virados para a saúde digital.

A Epsy, por exemplo, oferece uma terapêutica digital para a epilepsia. O anel Oura mede a temperatura corporal e o movimento físico. E o BioButton by BioIntelliSense regista os sinais vitais e executa uma análise de saúde diária com base nas orientações do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) - algo que pode ser crucial para a deteção precoce de infeção por covid-19 e outras doenças.

Ainda neste sector, Rorhbaugh frisou o aparecimento de robôs que ajudam médicos e enfermeiros a fazer triagem nas urgências e robôs usados para desinfeção de locais sem intervenção humana.

O CES 2021 arrancou na segunda-feira e decorre de forma virtual até quinta-feira, 14 de janeiro.