Criadora do Need for Speed compra estúdio do jogo de Fórmula 1

Imagem ilustrativa de videojogos. © Pixabay

A Electronic Arts, criadora do jogo Need for Speed, chegou a acordo para comprar o estúdio do jogo da Fórmula 1, a Codemasters. A operação está avaliada em 1,2 mil milhões de dólares (990 milhões de euros) e deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2021, segundo o anúncio desta segunda-feira.

Esta operação marca o reforço da aposta da Electronic Arts nos jogos para a consola dedicados às corridas. Este estúdio norte-americano também é conhecido por produzir o jogo de futebol FIFA. Neste segmento de mercado, os principais concorrentes são a Sony, com o jogo Gran Turismo, e a Microsoft, com a série Forza.

Na corrida pela compra dos britânicos da Codemasters, a Electronics Arts ultrapassou a proposta dos norte-americanos da Take-Two. A produtora de jogos como o GTA tinha apresentado, no início de novembro, uma proposta não-vinculativa no valor de 739,2 milhões de libras (826 milhões de euros).

Além da Fórmula 1, a Codemasters tornou-se conhecida nos últimos anos por ter produzido os jogos Colin McRae, Dirt e ainda Grid, tendo também comprado os direitos para produzir o jogo do campeonato do mundo de ralis (WRC).