Critical TechWorks quer contratar 400 pessoas ao longo deste ano

Critical TechWorks.

Com os projetos de condução autónoma do grupo BMW a desenrolarem-se, a Critical TechWorks anuncia que pretende contratar mais 400 pessoas ao longo deste ano, com especial destaque para engenheiros com conhecimentos na linguagem de programação C++.

Com este objetivo, a empresa pretende chegar a um total de 1400 pessoas no final deste ano, acima dos valores estipulados anteriormente. Em novembro do ano passado, fonte oficial da empresa indicava que, para 2021, estaria prevista a contratação de mais 250 elementos, chegando à marca dos 1250 trabalhadores.

Até ao momento, o papel das equipas portuguesas da Critical TechWorks é dar apoio a uma unidade de conhecimento nesta área do Grupo BMW, que está situada na Alemanha.

Com mais de dois anos de atividade e já mais de meia centena de projetos entregues à fabricante automóvel, com destaque para o Operating System 7 e as novas aplicações da BMW e da MINI, a Critical TechWorks está agora interessada em recrutar perfis juniores e seniores que se juntem a estas equipas e que estejam alinhados com os valores da empresa.

"Mais do que pessoas com formação e hard skills, procuramos pessoas que tenham paixão pela tecnologia e pelo mundo automóvel, mostrem pensamento analítico e muita vontade de aprender, resiliência e prontidão para agarrar diversos desafios num ambiente futurista e de constante crescimento", explica Luís Cruz, Chief Technical Officer da Critical TechWorks.

"Quem abraçar este desafio, tem de vir pronto para não só construir soluções inovadoras e disruptivas, como também para definir standards de mercado que certamente marcarão um novo paradigma de condução. Sabemos que será um processo bastante longo, com alguns avanços e retrocessos naturais numa área que está em constante evolução", diz o mesmo o responsável.

As vagas em aberto, que estão disponíveis para os escritórios de Lisboa e Porto, podem ser consultadas no site da empresa.