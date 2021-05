Da Forall Phones à Relive. José Costa Rodrigues leva modelo Uber para o imobiliário

José Costa Rodrigues tem 25 anos, estudou em cinco países (é alumni da Stanford University, INSEAD, Universität St.Gallen, Shanghai Jiao Tong University, ESADE Business School, ISCTE Business School, e Nova SBE) e é fundou a Forall Phones aos 19 anos. Desde os 18 que trocou o futebol pelo mundo dos negócios, mais precisamente pelos iPhone recondicionados, numa altura em que isso ainda era uma raridade.

No final de 2020 vendeu "na altura certa" a Forall "a um investidor privado português, que tem boas ligações à China e que trabalha há décadas no ramo das telecomunicações".

Neste conversa o jovem empreendedor explica o seu percurso, o que o motiva e como quer inovar com os seus dois novos projetos.

Transformar (e digitalizar) a compra e venda de casa

Na startup ligada ao setor imobiliário Relive procura trazer uma espécie de modelo de negócio da Uber para o mundo da compra e venda de casa, dando as ferramentas aos consultores imobiliários como a Uber dá aos condutores. O objetivo é trazer a experiência digital facilitada e com tudo incluído para consultores imobiliários e para quem compra e vende casas. Mesmo em pandemia, a estrutura já está a crescer pelo país e já venderam algumas casas.

O outro projeto é o MeuCapital, uma plataforma digital para se aprender a poupar, empreender e investir. Além de se prestar mentoria aos jovens que se querem tornar empreendedores, com acesso a vários CEO, que partilham as suas experiências, também há incentivo à poupança e uma área de apoio ao investimento com guias e notícias.

Um apaixonado pelo mundo dos negócios, José Costa Rodrigues explica como conseguiu aliar o empreendedorismo, à formação constante e como é possível fazer diferente em novas área com muito por melhorar (com ajuda tecnológica) como a do imobiliário.