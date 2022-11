Daniela Braga: "Ainda estamos no início desta jornada que é a Inteligência Artificial"

© Vitor Higgs

Se recuarmos a 1968 e ao filme "2001 - Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, damos conta de que há mais de 50 anos já se antevia a convivência com formas de Inteligência Artificial (IA). A realidade, contudo, não superou a ficção e a primeira forma mais consistente, e comercialmente viável, de interação com uma máquina inteligente surge após 2010, com os primeiros assistentes virtuais de voz em língua inglesa (dos EUA), como a Siri, da Apple.

"Não há IA em tudo, ainda estamos no início desta jornada que é a Inteligência Artificial", afirma Daniela Braga, fundadora e CEO da Defined.ai e uma das personalidades portuguesas mais proeminentes nesta área, em entrevista ao Dinheiro Vivo (DV).

Ao longo da conversa com aquela que é uma das conselheiras do presidente dos EUA, Joe Biden, para o desenvolvimento da IA, depreende-se que a questão que se coloca hoje não é se teremos mesmo IA em tudo o que há, mas sim quando. No entanto, ao mesmo tempo que o tema gera entusiasmo sobre os potenciais benefícios para a vida quotidiana, o apoio à investigação científica nesta tecnologia parece escassear, na mesma medida em que as promessas iniciais da IA não são correspondidas. Entre a ambição e a capacidade para lá chegar, quando "há tanto por fazer ainda" neste campo, os Estados (sobretudo na Europa) querem definir, a priori, limites - até onde podemos ir com a IA?

Regular já Inteligência Artificial é travar inovação

Daniela Braga concorda com a existência e defesa de princípios no desenvolvimento da IA, mas diz que "catalogar, regular ou proibir inovação antes dela começar a existir" é travar o seu potencial de desenvolvimento. "Princípios sim, mas introduzir frameworks ou criar e exigir certificações caríssimas vão, basicamente, bloquear a inovação na hora de testar soluções", defende.

Argumenta que uma startup que se dedica ao desenvolvimento de IA "não terá hipótese de sobreviver", nesses termos, mas, por oposição, "as grandes tecnológicas vão dar sempre a volta porque têm mais capacidade financeira" para procurar outras geografias que dão maior liberdade na hora de testar as potencialidades da IA.

A inovação em IA envolve muito investimento e acesso a grandes volumes de dados. Ora, as empresas de menor dimensão não têm a mesma capacidade que as gigantes tecnológicas. Por isso, a especialista critica abertamente o AI Act da União Europeia (UE), que harmoniza regras em matéria de Inteligência Artificial para os 27 Estados-membros, proposto há um ano por Bruxelas.

"Muita regulação e pouca ação [na UE]", lamenta, notando que a abordagem europeia não é acompanhada pelo Reino Unido ou pelos EUA. Desde logo, porque a Europa está dez mil milhões de euros e dez anos atrasada face ao mercado norte-americano, segundo Daniela Braga.

A líder da Defined.ai considera que a UE ao estar receosa com as consequências da IA "não está a incentivar a inovação nessa área". Não obstante, admitindo que possa haver riscos, Daniela Braga salienta que a "tecnologia é agnóstica de opiniões, intenções e consequências", sendo que "quem as cria é que tem de ser monitorizado". E no caso da UE, assegura, "demoraria muito tempo a que a inovação em IA chegasse a um ponto catastrófico", uma vez que "é possível acompanhar a inovação - fazendo-a à micro escala - antes que ela se torne catastrófica".

Então, qual será o receio? Onde é que está a fronteira do eticamente reprovável? Na China, aponta. Daniela Braga sublinha o uso que está a ser feito da IA para a prática do social score (pontuação social) entre os cidadãos chineses. No fundo, o Estado chinês, com base no argumento "da segurança dos cidadãos, aliado ao histórico de confiar no Estado, dada a natureza do regime", criou um sistema de atribuição de pontuação a cada indivíduo, cujos resultados se refletem, por exemplo, na candidatura a um emprego ou nas relações pessoais na vida privada. Este é um caso que levanta muitas questões, embora no caso chinês seja um "processo transparente", porque as pessoas sabem que acontece.

Daniela Braga indica que o social score, se aplicado num contexto profissional - por exemplo, em empresas de recursos humanos - poderia ser útil. Todavia, "a Europa não quer tocar nisso". A questão, reforça, é que "se não forem feitas algumas experiências, para identificar erros e corrigi-los... Alguém vai fazê-lo, mas não na Europa". "E alguém vai comprar [a solução]", diz.

Atualmente, na UE, as regras para a IA ainda têm a forma de proposta da Comissão Europeia. Falta concluir a discussão, votá-la a mesma e dar tempo aos países da UE para adotar as diretrizes.

A conselheira de Biden

Mas não é só na UE que a IA tem sido discutida. Do outro lado do Atlântico, nos EUA, a Casa Branca também pretende dar mais passos neste campo. E Daniela Braga está dentro desse processo, pois integra desde junho de 2021 a National Artificial Intelligence Research Resource Task Force, um grupo de 12 especialistas em IA que estão a ajudar a Administração Biden a definir a estratégia de IA norte-americana, bem como a criar um centro de investigação nacional em IA.

"O relatório final é entregue em dezembro", diz a especialista, referindo-se ao documento que o grupo vai submeter ao Congresso dos EUA com as recomendações finais.

Qual o papel da portuguesa neste grupo de peritos? "Acho que tive impacto em alertar para a capacidade das PME nesta área, sou a única CEO de uma empresa de IA no grupo. Levei-lhes uma visão mais pragmática e empresarial. Se vamos pôr as pessoas a partilhar dados é preciso criar incentivos e modelos de negócio para gerir as plataformas que democratizam o acesso aos dados, ferramentas e modelos de aplicação", responde.

"Ao mesmo tempo, alertei que os centros de investigação não existem só nas universidades. A maior parte da inovação faz-se nas empresas, e por conta própria. Isso está lá [no relatório final], incluindo o conceito do marketplace, que é o modelo de negócio da Defined.ai", acrescenta.

Entre pioneiros e "velhos do Restelo"

A IA esteve em destaque na última edição da Web Summit, que decorreu em Lisboa nos primeiros dias de novembro, com a apresentação de dois projetos inovadores envolvendo consórcios de entidades nacionais - um liderado pela Defined.ai de Daniela Braga e outro pela Unbabel - que representam mais de cem milhões de euros de investimento em IA, em Portugal.

A par desses projetos, também o linguista e filósofo Noam Chomsky marcou presença na cimeira tecnológica para, precisamente, falar de IA. Mas para criticar o desenvolvimento desta tecnologia: "A minha preocupação é a de que os sistemas não distingam o mundo real do mundo virtual". Uma afirmação que reduz a IA à capacidade apenas de "encontrar regularidades superficiais em quantidades astronómicas de dados", porque para Chomsky a IA é "uma grande mentira".

"Em qualquer inovação temos velhos do Restelo e temos os pioneiros. Algures entre os pioneiros e os velhos do Restelo surgem os early adopters e os late adopters. A IA está aqui para ficar como a internet se fixou nos anos 2000. É sempre bom haver figuras como Chomsky, disruptoras, que o que fazem é pôr as pessoas a pensar e a debater os assuntos. E ainda bem que temos pessoas que discordam, porque se todos concordássemos em tudo não havia inovação", afirma Daniela Braga.

De acordo com a empresária, já estão a aparecer "casos de uso muito fortes de IA, que funcionam muito bem". É o caso, exemplifica, -de sistemas inteligentes de navegação e controlo de tráfego, que permitem interações com "bastante precisão e previsibilidade. As indústrias dos seguros, da logística, da agricultura e fabril terão muito a beneficiar da IA, bem como as áreas da saúde e da energia.