Daniela Braga na Casa Branca, a revolução dos earbuds e da biotecnologia. Com Lourenço Medeiros

Lourenço Medeiros, editor de Novas Tecnologias da SIC © DR

É um dos jornalistas em Portugal que há mais tempo cobra o mundo das novas tecnologias, depois de ter passado pela RTP - onde assistiu de perto à chegada da internet -, está há mais de 20 anos na SIC onde se tem distinguido pelas reportagens em novos gadgets e a tecnologia que vai mudando o nosso mundo.

Neste resumo da semana do podcast Made in Tech analisamos a evolução da internet, a forma como os earbuds estão já a revolucionar a forma como nos ligamos à tecnologia, cada vez mais acessível e junto aos nossos ouvidos e como os wearables podem salvar vidas (casos dos smartwatches) e fazer a diferença na saúde das pessoas.

Made in Tech EP 31 - Semana tech com Lourenço Medeiros 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Falamos ainda em Daniela Braga, a portuguesa fundadora e CEO da DefinedCrowd, que é uma dos 12 escolhas de Joe Biden para uma task force da Casa Branca que vai ajudar a desenhar a estratégia de dados para a inteligência artificial nos EUA.

O objetivo é delinear uma estratégia para "expandir o acesso a recursos críticos e ferramentas educacionais que estimulem a inovação da Inteligência Artificial e a prosperidade económica a nível nacional",

Analisamos ainda algumas das novidades onde se inclui o WWDC, a promissora conferência da Apple para programadores onde foi anunciado melhorias no software dos iPhone, iPad, Mac e em todo o ecossistema Apple.

Olhamos para o impacto (atrasado) da realidade virtual, a promessa da realidade aumentada e declarações feitas esta semana por Tim Cook (CEO da Apple) e Mark Zuckerberg (CEO do Facebook) no evento francês VivaTech.

E falamos ainda no espaço, nos projetos incríveis da China e na cor de Marte.