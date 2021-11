Dashlane contrata 38 em Portugal em 2021 e mais 50 em 2022 para futuro da password

Passwords © Unsplash

A Dashlane vai contratar praticamente 90 pessoas até ao final de 2022. A empresa tecnológica que desenvolve uma plataforma de gestão de identidades vai recrutar 38 novos membros até ao final deste ano e outros 50 trabalhadores até ao final de 2022, segundo o anúncio feito nesta quinta-feira. Algumas das vagas contemplam a hipótese de trabalho remoto.

Nas contratações para 2021, a área de engenharia é a que conta com mais vagas, embora também existam posições abertas para as áreas de produto, vendas e relação com clientes, serviços de suporte, marketing e recursos humanos. Poderá ler mais sobre algumas das vagas em aberto através desta página.

Para 2022, as 50 vagas estão reservadas para o departamento de engenharia.

A maior parte das oportunidades em aberto pela empresa com escritório em Portugal conta com opção de trabalho 100% remoto, assinala a empresa. Os funcionários poderão estar localizados "a partir de qualquer ponto da Europa" e têm direito a uma bolsa de trabalho remoto".

"Estamos à procura de pessoas com vontade e talento, independentemente do local a partir do qual irão trabalhar. Acreditamos em proporcionar as condições de trabalho que fazem sentido para cada trabalhador. Só assim conseguiremos uma equipa diversificada e motivada, algo que se reflete nos resultados", realça a responsável de recursos da Dashlane para o mercado português, Mafalda Garcês, citada em comunicado.

O escritório português da Dashlane está localizado na Baixa de Lisboa e concentra as equipas de desenvolvimento de produto, engenharia e atendimento ao cliente.