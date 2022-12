De "IVAucher" a "Bruno de Carvalho". O que pesquisaram os portugueses no Google em 2022?

© Unsplash

"IVAucher" foi a palavra mais pesquisada pelos portugueses no motor de busca da Google em 2022, revela a gigante norte-americana esta quarta-feira.

O programa temporário criado para estimular o consumo nos setores mais afetados pela pandemia foi o principal motivo de busca dos portugueses no Google. Seguiram-se buscas pelo "Mundial 2022" e pela "Ucrânia".

Fonte: Google

A quarta palavra mais procurada pelos portugueses foi "Rússia", considerando que a guerra na Ucrânia decorre desde o final de fevereiro deste ano.

"Autovaucher", "Certificado Digital" e o jogo online "Wordle" foram outras palavras mais procuradas em Portugal, através do motor de busca Google.

O top10 das pesquisas é composto ainda pelas expressões "Rock in Rio 2022", "Alterações Climáticas" e "Coldplay".

Se se segmentar as pesquisas dos portugueses por nomes, as personalidades mais procuradas foram (por esta ordem) "Bruno Carvalho", "Liliana Almeida" e "Bernardo Sousa". Os três foram concorrentes de edições do reality-show "Big Brother Famosos", precisamente o conteúdo audiovisual mais pesquisado pelos portugueses no motor de busca Google este ano.

"Putin", "Will Smith" e "Johnny Depp" foram as personalidades internacionais que mais curiosidade suscitou entre os portugueses em 2022.

Fonte: Google

E que dúvidas quiseram os portugueses esclarecer? Sobretudo estas três: "Como Aderir ao Autovoucher"; "Como saber onde votar em 2022"; "Como funciona o IVAucher". Menos destacada, mas ainda dentro do top10 das questões mais feitas ao Google, os portugueses também quiseram saber "Como ajudar a Ucrânia" e "Como se transmite a Varíola dos Macacos".

Os internautas lusos também quiseram saber, essencialmente: "O que é Afasia"; "O que são Metadados"; e "O que é a NATO". Menos destacada, mas dentro das dúvidas mais procuradas no Google, os portugueses quiseram ainda saber "O que é Vasectomia" e "O que é um Oligarca".