De Orlando a Portugal, o SAP Sapphire de 2022 em fotos

O SAP Sapphire de 2022 chegou ao fim esta quinta-feira. Desde 2019 que o evento não se realizava num formato presencial, devido ao contexto pandémico. A partir de Orlando, nos EUA, ao longo de três dias, a alemã SAP reuniu a comunidade empresarial do mundo tecnológico para anunciar inovações e debater tendências. O Dinheiro Vivo esteve lá e apresenta, agora, um resumo em fotos do SAP SApphire. Até setembro, a empresa vai organizar edições mais pequenas deste evento na Cidade do México, em Haia, Madrid e Zurique, bem como em Pequim, Tóquio, São Paulo e Munique.