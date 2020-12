Deco alerta para problema técnico nos comandos da Nintendo Switch

Nintendo Switch © DR

Dinheiro Vivo 09 Dezembro, 2020 • 17:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O apelo é para que os consumidores que já detetaram tais falhas nestes equipamentos, façam chegar o seu testemunho à Deco.

A associação de defesa dos consumidores explica que depois de ter entrado no mercado europeu em março de 2017, a consola Nintendo Switch, logo após o seu lançamento teve problemas relacionados com os comandos. A questão técnica recorrente nos comandos tornou-se conhecida como "Joy-Con Drift".

O problema em questão está relacionado com a existência de um movimento nos personagens do jogo sem que o jogador toque no comando, tornando difícil ou mesmo impossível utilizar a consola.

Com mais de 68 milhões de unidades da consola Nintendo Switch vendidas em todo o mundo, muitas das quais para consumidores na Europa, a Deco recebeu já em Portugal algumas reclamações, mas acredita que o número de utilizadores lesados seja muito superior, daí o apelo.

Assim, juntamente com outras associações de consumidores de França, Bélgica, Holanda, Itália, Noruega, Eslováquia, Eslovénia e Grécia, todas membros do BEUC - Organização Europeia do Consumidor -, a Deco pede que todos os prejudicados contactem a organização.

"Lançamos hoje este apelo aos consumidores com problemas persistentes com a consola Nintendo para nos fazerem chegar o seu testemunho e experiência com este equipamento para conseguirmos agir e defender melhor os seus direitos e interesses. Sabemos que noutros países europeus muitos consumidores estão insatisfeitos com a curta durabilidades destas consolas e com a falta de opções de reparação, sendo obrigados a fazer substituições caras", afirma em comunicado a diretora geral da Deco, Ana Tapadinhas.