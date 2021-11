Deloitte instala dois centros tecnológicos e cria até dois mil empregos em Portugal

António Lagartixo, CEO da Deloitte Portugal © Álvaro Isidoro / Global Imagens

A Deloite criou dois novos centros tecnológicos e de transformação digital em Portugal, foi esta quarta-feira anunciado. A criação destes dois polos de excelência vão permitir criar entre 1500 a 2000 postos de trabalho até 2025, em Portugal.

Em causa está a criação do Global Technology Solutions Centre of Excellence e do Global Telecom Networks Centre of Excellence, que vão prestar serviços a nível mundial, com particular foco nos mercados europeus e norte americanos, a partir de Portugal.

A criação destes dois novos polos tecnológicos proporciona a expansão da rede de escritórios a novas zonas de Portugal: os dois novos centros de excelência vão distribuir-se pelas cidades de Braga, Coimbra, Faro, Leiria e Setúbal.

Até agora, os escritórios da Deloite encontravam-se apenas em Lisboa, Porto e Viseu.

"A captação destas operações para o nosso país representa uma oportunidade de desenvolvimento da oferta" da consultora, em Portugal, de acordo com António Lagartixo, CEO e managing partner Deloitte.

A operação portuguesa conseguiu atrair para o país estes dois novos centros, devido à "qualidade de talento dos profissionais e das universidades nas áreas tecnológicos", bem como pelo "nível de infraestruturas de comunicações e a própria localização geográfica do país".

O Gboal Technology Solutions Centre of Excellence vai focar-se em serviços de inovação e implementação tecnológica e de transformação digital de operações complexas. Dividido em três áreas - desenho e conceptualização de soluções; apoio na entrega e implementação de projetos; apoio na operação e gestão de plataformas tecnológicas - este centro será um agregador de competências,

Já o Global Telecom Networks Centre of Excellencei vai focar-se no desenho, implementação e operação de redes empresariais que agreguem soluções de negócios, via tecnologias 5G, WiFi 6, SD-WAN. Este polo vai destacar-se também porque contará com o primeiro laboratório mundial da Deloitte para prototipagem em 5G, além de incorporar ainda um centro de cibersegurança que estará em linha com outros centros de cibersegurança mundiais da Deloitte.

A consultora garante que estes polos serão dos "mais relevantes" na operação internacional e reforçam o papel de Portugal na operação global da Deloitte.

A consultora espera com os novos escritórios reforçar os seus recursos humanos, ao ponto de ultrapassar os 6.000 empregados dentro de quatro anos, de norte a sul do ao país.