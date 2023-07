Deloitte lança ranking para premiar tecnológicas de crescimento mais rápido em Portugal

© Pixabay

A Deloitte vai premiar as 50 empresas tecnológicas de crescimento mais rápidono em Portugal, com base no aumento percentual de receitas nos últimos quatro anos. A distinção será feita através do ranking "Deloitte Portugal Technology Fast 50". As tecnológicas nacionais têm até 12 de setembro para se candidatarem (aqui) ao ranking.

De acordo com Pedro Brás da Silva, associate partner da Deloitte, a consultora pretende "promover o ecossistema tecnológico nacional, contribuindo para a promoção de boas práticas, empreendedorismo e investimento na tecnologia". Daí a ideia de de distinguir os casos de sucesso. Outro objetivo passa por demonstrar como a inovação tecnológica "é cada vez mais importante na estratégia de crescimento e internacionalização das empresas".

"Temos também o objetivo de aumentar a notoriedade destas empresas para que se posicionem cada vez melhor no mercado", diz Pedro Brás da Silva. "E estes prémios pretendem valorizar isso mesmo", acrescenta.

O ranking tem origem no programa de prémios da série "Fast" que - explica a consultora num comunicado enviado à redação - tornou-se numa referência internacional do setor. Passa agora a ter uma edição dedicada a Portugal.

O "Deloitte Portugal Technology Fast 50" não só abre portas a um "prémio principal", cujo valor não foi revelado ainda, como também vai atribuir prémios adicionais nas categorias "Impact", "Rising Stars", "Fast50 Women in Leadership", e "Tech Rocketship". Nestas quatro categorias, não se aplica o critério de como o investimento em tecnologia impulsionou as receitas nos quatro anos.

Segundo a consultora, "além de se posicionarem como as empresas tecnológicas mais bem-sucedidas em Portugal, as empresas distinguidas neste ranking terãoacesso a oportunidades exclusivas de networking".

Estão elegíveis para este ranking as empresas que detenham propriedade intelectual ou tecnologia própriaque contribua para uma parte significativa das respetivas receitas operacionais; ou que obtenham uma parte significativa das receitas operacionais a partir de investigação e desenvolvimento de tecnologia; ou que operem intensamente com tecnologia, ou utilizem tecnologia de forma única para resolver problemas.