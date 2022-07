Demium lança novo fundo para investir em startups da Europa do Leste

Novo fundo da Demium vai investir em startups da Europa do Leste © Direitos Reservados

A Demium Capital anunciou, esta terça-feira, o lançamento de um novo fundo para investir em startups de alta tecnologia na Europa do Leste, na fase pre seed e seed. O Demium Central Europe Talent Fund I FCRE tem como objetivo "apoiar e promover o talento nesta região europeia e contribuir para o seu crescimento económico e expansão", afirma a gestora de venture capital, na nota enviada à imprensa.

"Com o nosso primeiro fundo já investimos em empresas europeias, mas este novo fundo será exclusivamente dedicado à promoção da inovação na Europa Central. Queremos mostrar o nosso empenho no desenvolvimento económico de países como a Ucrânia, Polónia, República Checa, Hungria e Roménia, e esperamos oferecer aos nossos investidores um retorno acima do mercado, explorando o nosso posicionamento e vantagem competitiva na região", explica Diogo Patão, diretor de programas da Demium, citado em comunicado.

O novo fundo de investimento foi lançado este mês e contou com uma injeção inicial de dois milhões de euros por parte da Demium, sendo que o objetivo de angariação total situava-se entre os sete e os nove milhões de euros, esclarece a empresa ao Dinheiro Vivo.

"Com este primeiro fecho, a Demium capital elevará os seus ativos sob gestão para pelo menos 62 milhões de euros", refere a sociedade de capital de risco. Para setembro, está previsto um segundo encerramento com um objetivo de 30 a 40 milhões de euros.

"O nosso objetivo é lançar um fundo pan-europeu em 2023 que continuará a nossa estratégia de investimento em regiões da Europa toda, ajudando as startups a realizar o potencial. E este fundo que estamos a lançar hoje fará parte desse projeto", conclui o CEO da Demium, Monte Davis.