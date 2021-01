Depois de conquistar os EUA com Presente, mágico português traz o Futuro por Zoom

Centenas de espetáculos interativos esgotados, milhares de euros amealhados a cada performance de magia e um público não só de todas as partes dos EUA, mas também do mundo. O mágico português Hélder Guimarães vive em Los Angeles há vários anos e há muito que conquistou Hollywood, inclusive grandes nomes de JJ Abrams a Helen Mirren, passando por Neil Patrick Harris, Ryan Gosling e Woody Allen.

Em abril, quando a pandemia assolou os EUA, criou a partir de sua casa um espetáculo interativo de magia por videoconferência chamado The Present (O Presente). O sucesso foi de tal forma que depois de 250 sessões, de dezenas de críticas elogiosas dos principais jornais e de nomes no público como Laura Dern, Mark Hamill e Billy Crystal, a 17 de outubro, no último show disponibilizou bilhetes para uma versão em streaming (já sem interação ao vivo).

Resultado? Mais de 6200 lares de todo o mundo pagaram entre 25 e 50 dólares para assistir à sessão de magia em streaming (sem a possibilidade de interação direta que pelo Zoom é possível), no que poderá ter dado ao português e ao teatro Geffen, que organiza tudo sob a direção de Frank Marshall, produtor de Indiana Jones e Jurassic Park, mais de 230 mil dólares (187 mil euros) numa só sessão. Em sete meses o espetáculo interativo transmitido por Zoom para 25 domicílios e só com um mágico e as suas cartas em casa (a noiva de Hélder era responsável pelo trabalho de câmara) terá amealhado mais de 800 mil dólares - a somar aos valores do último mês do ano deverá superar o 1 milhão de dólares (816 mil euros).

Agora, em dezembro, chegou a vez de repetir a receita por Zoom num novo espetáculo também por Zoom chamado The Future (O Futuro) e que em vez de permitir interação por videoconferência só para 25 lares, agora o número subiu para os 120 - o bilhete de acesso para cada família custa 95 dólares e inclui um tubo misterioso enviado por correio que traz acessórios para o público poder fazer magia nas suas próprias casas seguindo as instruções de Helder.

O sucesso está a manter-se ao ponto dos espetáculos continuarem esgotados e já terem sido prolongados para março de 2021 (estava previsto terminar em janeiro). Também se veem cada vez mais participantes de vários países, incluindo de Portugal, como foi o caso da sessão a que assistimos. Por semana, o mágico português dá nesta altura seis espetáculos - o que permite receitas 68400 dólares -, sem contar com sessões para grupos privados.

O que distingue o espetáculo?

A capacidade de contar histórias de forma cativante e divertida, aliada à interatividade repleta de magia para quem está a ver. "Um espetáculo ao vivo tem outra dimensão, mas por Zoom conseguimos destacar pequenos pormenores e potenciar a interatividade de ter as pessoas a fazerem magia comigo em tempo real", explica-nos Hélder Guimarães que costuma ver no ecrã famílias inteiras em cada retângulo a assistir e com quem vai interagindo pedindo decisões num ambiente descontraído - que já incluiu pessoas no jacuzzi.

Em The Future a história sai do confinamento e entra no misterioso mundo do mágico-burlão Kevin, um britânico que Hélder conheceu em Marselha há vários anos e que lhe ensinou truques com cartas, tendo mesmo dado a conhecer ao português um perigoso e entusiasmante submundo de jogo ilegal e manipulado. São essas histórias em torno do peculiar Kevin que são contadas e, em parte, recriadas, em várias partes do espetáculo.

Cada nova história traz novos momentos de magia com cartas (e não só) com o público a poder seguir Hélder e fazer magia nas suas próprias casas através dos acessórios enviados por correio. A surpresa na cara dos vários domicílios que vão vendo magia acontecer nas suas mãos é contagiante e um dos segredos do sucesso.

Em The Present o elemento do confinamento estava bem presente, não só porque começou em abril, quando boa parte do planeta estava em confinamento, mas porque a história que alimenta o espetáculo envolvia um período de isolamento. Na altura, Hélder contava como um acidente aos 11 anos o obrigou a ficar fechado em casa durante um mês com o avô. Foi assim que criou uma relação inesquecível e aprendeu mais sobre coleções e sobre magia.

Lições de vida no meio de magia

Agora a história é mais misteriosa e menos sentimental, mas coloca no público uma dúvida pertinente agora e sempre: quando é que quebrar as regras é aceitável? Num misto de sentimentos de amizade, fascínio por alguém especial a quem a vida tratou mal (o tal mágico-burlão Kevin), incertezas e de dúvidas existenciais, o mágico português não só nos dá magia como nos põe a pensar.

A maior lição talvez seja que convém que estar preparado para o inesperado e para mudar de dogmas, regras e ideias feitas - algo que a própria pandemia também parece ter ensinado. Apesar de não ter tantas surpresas mágicas quanto The Present teve (as críticas nos EUA não foram tão categóricas nos elogios), The Future continua a surpreender e a trazer histórias e perspetivas de vida novas, uma das missões do mágico português.

O mágico português que ganhou já dois prémios dos chamados Óscares da magia e fez consultoria para vários filmes, tal como Oceans" 8, onde teve com pupilas Sandra Bullock e Cate Blanchett, admite que os espetáculos de artes performativas "se devem reinventar" de forma criativa. Nos EUA, críticos do New York Times, LA Times e Variety admitem que esta pode ser a forma "como o teatro é salvo".