Depois do sucesso em Lisboa, Web Summit chega ao Qatar em 2024, anunciou o fundador e CEO do evento tecnológico Paddy Cosgrave © EPA

"A Web Summit em Lisboa tornou-se na maior conferência tecnológica do mundo e a nossa ambição é tornar a Web Summit cada vez mais global. Levar um novo evento para o Médio Oriente faz parte desse plano mais amplo para a Web Summit", disse o fundador e CEO da Web Summit Paddy Cosgrave, em comunicado, esta quinta-feira, ao anunciar que a conferência vai realizar-se em março de 2024 em Doha, capital do Qatar.

Este será o primeiro evento do género a chegar àquela região do Médio Oriente, reunindo milhares de empresários e investidores numa das conferências com maior projeção mundial. O objetivo da aposta é "proporcionar novas oportunidades para ligar o mundo tecnológico em ecossistemas em expansão nas regiões do Médio Oriente, África e Índia", pode ler-se no mesmp comunicado.

(Em atualização)