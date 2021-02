Desafio de programação vai oferecer 3 mil euros à melhor solução para a mobilidade elétrica

Carro elétrico. © Fotografia retirada do Pixabay

A Microsoft, Galp e a GoWithFlow e a Taikai juntaram-se para organizar uma competição de inovação aberta, em busca de novas soluções para a mobilidade elétrica. O hackthon Building the Future vai procurar soluções nesta área, com um prémio de três mil euros para atribuir ao melhor projeto.

Haverá ainda um prémio de mil euros para atribuir ao segundo e terceiro lugar.

As inscrições já estão disponíveis e abertas até dia 18 de fevereiro, destinando-se a programadores, quer sejam estudantes ou profissionais com vários anos de experiência, inovadores ou empreendedores, indicam as empresas, em comunicado.

Nesta competição os participantes serão desafiados a responder a quatro grandes áreas dentro da mobilidade elétrica: explorar o potencial de aplicações V2G (vehicle to grid) e V2H (vehicle to home), que permitem que a energia armazenada em veículos elétricos seja realimentada na rede, ou em casa, respetivamente; criar plataformas de partilha de dados e perfis dos utilizadores da microrrede e de mobilidade elétrica; projetar infraestruturas para a mobilidade elétrica partilhada que dêem resposta à crescente procura e não representem elevados custos para as operadoras e, por fim, desenvolver aplicações em blockchain que possam

acrescentar valor nesta área.

Será possível participar neste desafio em equipas de três a cinco elementos. É necessário identificar qual a área em que pretendem trabalhar e começar a maratona de três fases. Numa primeira fase, as equipas vão ter duas semanas para escolher o desafio e desenhar a primeira solução, qual a proposta de valor, como funcionará e com que tipo de tecnologia.

Serão escolhidas as dez melhores propostas nesta fase, que posteriormente transitam para a fase de desenvolvimento, com a duração de seis dias. Depois disso, será feito o pitch online ao júri da iniciativa, que mais tarde escolherá os vencedores através de um sistema de votações baseado em tecnologia blockchain da Taikai, é explicado.

"Na Microsoft, estamos comprometidos em utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo e ajudá-las a serem cada vez mais sustentáveis. Conscientes desta necessidade, sobretudo na fase em que nos encontramos, juntámo-nos à Galp e à GoWithFlow para desafiar recém-licenciados, profissionais e empreendedores a apresentarem soluções inovadoras de Mobilidade Elétrica", explica Andrea Rubei, Marketing and Operations Executive Director da Microsoft Portugal, em comunicado.

Já Ana Casaca, Head of Innovation da Galp, indica que "os hackathons são um exemplo" da colaboração e que "impulsionam a inovação por meio de prototipagem rápida, que é fundamental para moldar o futuro da energia."

"Alcançar a mobilidade sustentável requer perguntas simples - como fazemos a transição de uma frota de veículos tradicionais para veículos limpos? Como podemos gerir com eficiência a infraestrutura de carregamento para os apoiar? - no entanto, estes podem ser alguns dos grandes desafios com que se deparam os negócios, hoje", partilha Jane Hoffer, CEO da GoWithFlow. "As nossas raízes em I&D tecnológico criaram um ambiente de inovação e estamos ansiosos por ver quais as soluções que estes programadores criativos podem aplicar a estas questões críticas.".

"Os desafios de inovação aberta são uma forma de as empresas que estão a desenhar o futuro das sociedades abrirem as suas portas aos cidadãos e permitirem-lhes contribuir para a construção desse mesmo futuro. A mobilidade elétrica é, sem dúvida, um dos desafios mais emergentes e, por isso, acreditamos que esta será uma iniciativa de sucesso", aponta Mário Alves, CEO da TAIKAI.