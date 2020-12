É uma das empresas mais originais em acessórios para a vida remota, um produto que em tempos de pandemia e de trabalho e ensino remoto generalizado ganha ainda maior relevância. Chama-se MOFT (o nome significa Mobile Office for Travelers), surgiu em janeiro de 2019 e ganhou já este ano um prémio de design da conceituada REDDot, sendo o melhor Parceiro para Trabalho de Casa, na edição de 2020 ao ganhar preponderância durante a pandemia.

Os produtos que a MOFT apresenta apresentam soluções dignas de um mundo globalizado e de partilha mundial de ideias, já que a empresa já vende em Portugal em lojas como a Worten ou Fnac, mas baseia muito do seu negócio online - com anúncios em Instagram e companhia -, é norte-americana mas pertence a uma empreendedora chinesa que vive na Califórnia, chamada Julianna He.

Tal como a Zoom, empresa que ganhou 400% este ano em bolsa como ferramenta de videoconferência, pertence a um chinês a viver há muito nos EUA, o mesmo acontece com a MOFT.

Neste vídeo analisamos alguns dos produtos focados no suporte de portáteis (também há linha para suporte de telemóveis e tablets) da empresa que aposta em qualidade de materiais e soluções criativas para elevar portáteis ou mesmo criar uma espécie de secretária elevada para se poder trabalhar em pé.

O Moft Laptop stand foi o primeiro modelo a ser lançado, eleva a parte de trás do computador portátil para uma posição mais confortável de escrita através de uma solução que se cola à parte de trás aos portáteis e custa 24 euros.

Depois há o Moft Z 5-in-1 Sit-Stand Desk, que é inspirado no origami, permite 5 posições diferentes, incluindo elevar uma secretária. Custa 56 euros.

O Moft Carry Sleeve é uma bolsa para portáteis até às 16" que permite também inclinar o teclado.

Alguns dos produtos parecem banais, só é possível ver o seu potencial quando estão em funcionamento, havendo soluções peculiares escondidas.