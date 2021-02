Devolo lança novos kits Mesh WiFi 2 para melhorar teletrabalho e anuncia vendas recorde em Portugal

Devolo Mesh

A Devolo, empresa alemã especialista em redes, lançou em Portugal os seus novos kits Mesh WiFi 2, pensador para acabar com ligações à Internet lentas e instáveis, e que são os mais rápidos dispositivos de banda tripla da sua categoria. Vendas em Portugal dispararam durante a pandemia, graças ao ensino e trabalho remoto.

Ao Dinheiro Vivo, Nuno Silva, country manager da Devolo, explica que durante 2020, a marca registou "um forte crescimento das vendas em Portugal, crescimento esse que está também a confirmar-se em 2021: quando comparadas com o período homólogo de anos anteriores, as encomendas registadas desde o início de janeiro são as mais elevadas desde que existe a Devolo Portugal".

Os novos kits vão servir para a marca alemã ter mais opções para fazer frente ao ano de 2021, colocando-se num patamar "mais premium" do que os rivais da TP-Link.

Os novo Devolo Mesh WiFi 2 combinam assim o chamado Mesh Wi-Fi de dupla banda com a tecnologia powerline G.hn. A tecnologia torna-se mais eficaz para que o sinal não se perca através de paredes nem tectos, oferecendo assim "a mais rápida ligação possível em qualquer divisão da casa", garante a marca em comunicado.

Graças a funcionalidades tais como MIMO multi-utilizador, Access Point Steering e beamforming, o sistema conjuga automaticamente todos os dispositivos numa mesma rede à velocidade máxima.

A nova linha de produtos Mesh WiFi 2 traz para casa tecnologia "Wi-Fi de topo", é ainda indicado, ao mesmo tempo que deixa totalmente de fora as ligações instáveis. A experiência de utilizador é simplificada, já que é de "plug-and-play" literal: ou seja, uma vez ligados, os adaptadores interligam-se automaticamente através de um sistema de emparelhamento automático e seguro e transformam instantaneamente qualquer tomada de corrente num ponto de acesso à Internet.

Os kits consistem em dois (Starter Kit) ou três (Multiroom Kit) adaptadores Mesh Wi-Fi que oferecem uma cobertura de rede completa em toda a habitação (ou escritório). Assim, o Wi-Fi transmitido pelo router deve ser desligada de vez.

O sistema de banda tripla transmite nas frequências de 2,4 e 5 GHz e utiliza também a tecnologia G.hn (que é neste momento a mais rápida norma Powerline) como "backbone" - para uma transferência de dados estável em toda a habitação através da rede elétrica.

Além disso, a rede sem fios fica altamente protegida graças à norma criptográfica WPA3. Esta mais recente norma da WiFi Alliance é baseada no protocolo WPA2 mas, graças a uma cifra melhorada de 128 bits, oferece uma proteção ainda melhor contra acessos não autorizados.

O Devolo Mesh WiFi 2 na variante Starter Kit custa 249,90 euros (dois adaptadores), enquanto o Mesh WiFi 2 Multiroom Kit traz três adaptadores e custa 369,90 euros. Ambos são associados a uma app repleta de funcionalidades.