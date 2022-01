Dez dicas de como prevenir um ataque informático

© NICOLAS ASFOURI/AFP

O ataque informático ao grupo Impresa voltou a expor a fragilidade de qualquer empresa ou pessoa face às ameaças do mundo digital. De acordo com o último relatório de Defesa Digital da Microsoft, 79% das vítimas de ciberataques são empresas, e 21% corresponde a ataques pessoas singulares. Já o 2021 Cyber Security Risk Report da AON indica que o ransomware é o ataque mais comum, sendo que em dois anos, o risco aumentou em 400% nas empresas de todo o mundo.

Os riscos à cibersegurança são mais do que evidentes hoje em dia. Inerente a esses riscos está o erro humano - tenha atenção aos sites que visita, os links e anexos de e-mails que abre e com quem partilha passwords. Embora não exista uma receita que evite os perigos a 100%, há comportamentos preventivos que minimizam o risco. Conheça-os, de acordo com conclusões do já referido relatório da Microsoft e também segundo dicas da seguradora Fidelidade - além das seguintes recomendações, considera testar periodicamente o seu nível de cibersegurança e saiba que já existem seguros para ciber-riscos.

1. Tenha cuidado com o tipo de informação pessoal que partilha nas redes sociais

Se precisar mesmo de enviar informações pessoais (nomes, moradas, números, palavras-passes ou PIN) a alguém, faça-o por e-mail, utilize ferramentas de criptografia dos fornecedores de correio eletrónico. Ou, em alternativa, apenas partilhe esse tipo de informações apenas em tempo real, de preferência pessoalmente ou por chamada telefónica. Se necessário e possível, altere as informações partilhadas quando possível.

2. Seja cético em relação a mensagens com links, especialmente as que pedem informações pessoais

Fundamentalmente, pense duas vezes antes de clicar em ligações ou abrir mensagens e anexos de pessoas que não conhece. Procure dados que garantem que esse link é fidedigno, como um telefone ou site oficial do remetente. Se necessário use esses contactos para confirmar se a mensagem é legítima.

3. Fique atento a mensagens com documentos em anexo

Nunca abra anexos inesperados, mesmo que pareçam vir de pessoas ou organizações em que confia. Se achar que a mensagem pode ser importante, contacte o remetente para verificar.

4. Se possível não utilize passwords. Opte por uma aplicação de autenticação para maior segurança

Não poderão roubar a sua password se não tiver nenhuma. No entanto, caso prefira ou tenha mesmo de usar uma password, procura criar uma palavra-passe reforçada. O que é uma palavra-passe reforçada? Uma que combine entre 10 a 14 carateres entre algarismos, letras maiúsculas e minúsculas. Opte também por ir alterando as suas passwords, sempre que necessário ou aconselhável. Pode recorrer a softwares que ajudam a gerar e gerir as suas palavras-passes e respetivas alterações periódicas.

5. Ative o recurso de bloqueio em todos os seus dispositivos móveis

Exija um PIN, impressão digital ou reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo.

6. Instale as atualizações de software logo que possível e utilize sempre versão mais recente do sistema operativo do seu computador

Muitas atualizações de aplicações e sistemas operativos preveem correções de segurança para problemas ativos no momento. Por isso, instale-as logo que possível.

7. Certifique-se de que todas as aplicações no seu dispositivo são legítimas

Instale apenas aplicações da loja de apps oficial no seu dispositivo.

8. Mantenha o seu browser atualizado, navegue no modo anónimo e ative o bloqueador de Pop-Ups

Instale as atualizações do browser e do sistema operativo logo que possível para manter os padrões de segurança mais recentes. Se achar necessário navegue na internet em modo anónimo, sem comprometer os seus dados.

9. Use antivírus e Firewalls atualizados

Se tem um antivírus ou uma firewall instalada no computador, certifique-se que tem esses programas de proteção atualizados. É aconselhável uma atualização a cada três meses em todos os aparelhos ligados aos sistemas de informação que usa.

10. Nunca aceda a dados da sua organização através de redes Wi-Fi desprotegidas.

Se utilizar o computador ou smartphone para aceder a documentos ou ferramentas digitais do seu emprego, evite aceder aos dados através de uma rede Wi-Fi desprotegida.