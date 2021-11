Dimmersions. Sartup da Madeira oferece 350 mil euros em NFTs

Alexandra Costa 04 Novembro, 2021 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

A Dimmersions, startup portuguesa com sede na Madeira, está a fazer uma oferta diferente na Web Summit: através de uma fusão de XR, AI e a Blockchain vai oferecer 350.000 euros em NFTs ao longo dos quatro dias do evento - que termina esta quinta-feira, criados em parceria com Lim9, um Estúdio de Inovação Português e que são parte integrante de uma uma Colecção de Arte Digital / Experiência Social denominada de "Snatched Art". Acessível no site www.snatchedart.com, trata-se de um conjunto de obras de arte (digital) que foram criadas tendo por base "pinturas e ilustrações do domínio público que são modificadas e "editorializadas" com frases e palavras que muitas vezes lhes conferem novos significados e interpretações".

Como é que tudo se processo? Basta visitar o stand da empresa - Alpha (A-126) - ou ir ao stand da Região Autónoma da Madeira. Lá poderá receber um NFT exclusivo, mas aleatório, que, explica a Dimmersions, inclui uma versão em Realidade Aumentada da obra de arte contida no seu interior. Para visualizar basta utilizar um smartphone, um tablet ou a plataforma de Realidade Aumentada na Web da Dimmersions: o VZLZAR.

Adicionalmente os visitantes receberão um token real, exclusivo e impresso em 3D, que, por seu lado, pode ser usado para gerar um novo NFT para a coleção "Snatched Art" e que pode ser vendido no marketplace de NFT"s OpenSea. Nesse caso, esclarece a Dimmersions o primeiro direito de compra ficará com a pessoa que gerou este NFT durante 24 horas.

Em paralelo, por cada NFT "Snatched Art" comprado no OpenSea, outro será gerado aleatoriamente e colocado para venda até que um número máximo de 999 seja gerado. "Porque ser 'sustentável' e 'amigo do ambiente' é algo importante para a Dimmersions, todos os NFTs serão gerados na "chain" de Polygon, que sendo "Proof-of-Stake" em vez de "Proof-of-work" (como a bitcoin ou ethereum) a torna muito mais eficiente em termos energéticos", explica a Dimmersions em comunicado.

Todas as obras de arte estarão disponíveis para compra no website "Snatched Art" pelo preço fixo de 1eth e 20% de todos os lucros serão doados ao Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC).