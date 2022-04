Dislike: dona do Facebook reporta maior abrandamento das receitas numa década

© Josh Edelson/AFP

O final de 2021 foi catastrófico para os negócios da Meta, casa-mãe do Facebook e Instagram, e o início de 2022 não foi muito melhor. A empresa reportou esta quarta-feira o crescimento mais baixo da última década, com receitas que subiram apenas 7% para 27,9 mil milhões de dólares. Este volume de negócios ficou aquém do esperado pelos analistas, tal como a evolução dos utilizadores mensais do Facebook (2,94 mil milhões).

Com um aumento significativo de 31% das despesas, os lucros caíram 21% para 7,4 mil milhões de dólares face ao homólogo.

Ainda assim, a rentabilidade média por utilizador foi melhor que o previsto (9,54 dólares por pessoa) e os lucros por ação também superaram a expectativa (2,72 dólares por ação). Estas duas métricas bastaram para que os investidores não ficassem tão nervosos como ficaram em fevereiro, quando os resultados do último trimestre de 2021 levaram os títulos da Meta a tombarem mais de 22% nas trocas fora de horas.

Desta vez, Wall Street parece aliviada com a melhoria dos dois indicadores de rentabilidade e as ações da empresa chegaram a valorizar 19% após a apresentação de resultados. O número diário de utilizadores também cresceu mais que o esperado, melhorando 4% para 1,96 mil milhões de pessoas.

O cenário de curto prazo não é, no entanto, risonho, apesar do otimismo demonstrado pelo CEO Mark Zuckerberg e pela diretora de operações Sheryl Sandberg na conferência com analistas que se seguiu à divulgação dos números.

Na família de apps da empresa, que inclui Facebook, Instagram e WhatsApp, os lucros recuaram 13% para 11,48 mil milhões de dólares, enquanto a Reality Labs, que está a desenvolver os produtos para o metaverso, teve prejuízos de 2,96 mil milhões.

"Fizemos progresso neste trimestre numa série de prioridades-chave da companhia e continuamos confiantes nas oportunidades e crescimento de longo prazo que o nosso alinhamento de produtos irá proporcionar", afirmou Zuckerberg. "Há mais pessoas a usarem os nossos serviços hoje que em qualquer outro momento, e estou orgulhoso de como os nossos produtos estão a servir pessoas em todo o mundo."

A empresa frisou o impacto da guerra na Ucrânia nos seus resultados e a continuidade de alguns fatores que têm sido negativos para o seu desempenho, como as mudanças da Apple que dificultam seguir a atividade dos utilizadores, a evolução mais lenta da monetização dos vídeos Reels no Instagram, e a concorrência crescente da Tiktok.

"As nossas prioridades estão alinhadas com o que eu disse na primeira conferência de resultados do ano", referiu Mark Zuckerberg aos analistas, explicando a reorganização e algum compasso de espera no ritmo de investimentos. "Estamos a desviar o foco da empresa para as áreas de maior prioridade", indicou, sublinhando que a chave está no formato vídeo para as faixas etárias mais jovens.

Sheryl Sandberg indicou que, ainda que seja mais difícil monetizar estes vídeos, os resultados são entusiasmantes.

"Vemos um enorme envolvimento dos consumidores nos Reels", afirmou, explicando que uma das estratégias da Meta é "ajudar os anunciantes a criar o formato de anúncio que melhor encaixa no conteúdo." A Meta vive sobretudo de publicidade e é por isso que esta mudança de foco está a causar algum abrandamento. Mas os anunciantes que já usam as ferramentas específicas para Reels "estão a partilhar resultados promissores."

A número dois falou também das conversações com os reguladores europeus por causa das questões de privacidade e os esforços da empresa para conseguirem melhores resultados com menos dados. Sandberg disse esperar que estes "continuem a ser tempos desafiantes" não só para a Meta mas para outras empresas do sector.

A orientação de receitas para o próximo trimestre é inferior aos que os analistas esperavam e a Meta baixou as previsões para a totalidade do ano.

A empresa não é a única tecnológica a sofrer ventos contrários num trimestre marcado pela guerra e pelo risco de crise económica global. A Alphabet (casa-mãe da Google) e a Snap também sofreram revezes neste período.