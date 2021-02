Disney+ já inclui Star, com conteúdos mais adultos, preço mais elevado e

O sucesso está a marcar o lançamento do serviço de streaming Disney+, que celebrou em novembro o seu primeiro ano, mesmo que tenha rivais de peso como Netflix, HBO ou Amazon Prime. No início de janeiro já tinha mais de 94 milhões de utilizadores a nível mundial (uma subida de 44 milhões em oito meses) e após o lançamento da segunda temporada de The Mandalorian e da nova série WandaVision já deverá ter superado os 100 milhões.

Entretanto, esta terça-feira o serviço ganhou uma dimensão mais ampla capaz de rivalizar com os conteúdos mais adultos da HBO ou da Netflix. A área Star junta-se às já existentes Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, e National Geographic. Por lá é possível encontrar agora séries originais como Big Sky, Helstrom e Love, Victor, bem como outras populares e mais antigas como Anatomia de Grey, Uma Família Muito Moderna e A Favorita.

São mais de duas centenas de títulos e várias séries originais e exclusivas, num catálogo que irá crescer constantemente com novos títulos a entrar no serviço todos os meses, provenientes dos estúdios criativos da Disney, como a Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions e 20th Century Studios, entre outros.

Quanto ao preço, desde terça-feira que passou a ser 8,99€ por mês ou 89,90€, por ano. Mas quem tenha feito a sua subscrição antes, mesmo anual, mantém os preços antigos (de 6,99€) durante seis meses, entrando em vigor a alteração de preços na data de renovação da subscrição mensal ou anual após 22 de agosto de 2021.

Controlos parentais rigorosos

Com novos conteúdos mais adultos também chegam controlos parentais mais rigorosos e que são desde logo disponibilizados. É agora incluída a possibilidade de estabelecer limites no acesso ao conteúdo para perfis específicos, com base na classificação dos conteúdos por idades e a opção de adicionar um PIN para bloquear aos perfis infantis o acesso a conteúdos direcionados a adultos.

"O Star fará parte integrante do Disney+, tornando-o mais abrangente, mais arrojado e ainda mais entusiasmante. A chegada de centenas de séries de televisão e filmes, incluindo os nossos exclusivos Originais Star, fará do Disney+ o principal destino no que diz respeito a entretenimento de alta qualidade com ofertas para todos. E, como é óbvio, as opções de controlo parental estarão incluídas, para tranquilidade dos pais." Quem o diz, em comunicado, é Jan Koeppen, Presidente da zona EMEA da The Walt Disney Company.

Além de Portugal o Star também já está disponível esta semana no Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia, para além da Austrália, Nova Zelândia e Canadá. O conteúdo disponibilizado na área Star será diferente consoante o mercado.

Que originais Star estão disponíveis?

Big Sky, um thriller do visionário contador de histórias David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing) e com o ator Ryan Phillipe. Há ainda Love, Victor um spin-off do filme Love, Simon, escrito por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This is Us) e sobre um adolescente homosessual que lida com a sua sexualidade; a sitcom de animação Solar Opposites, criada por Justin Roiland e Mike McMahan (Rick & Morty) e o drama fantástico Helstrom, com produção executiva de Paul Zbyszewski (Lost)

Nos próximos meses chegam séries como Dopesick e The Dropout, novos conteúdos do clã Kardashian Jenner, e vários originais da FX, incluindo The Old Man.

Perdidos, Donas de Casa Desesperadas e companhia

Na área de conteúdos já populares e com mais tempo, há Anatomia de Grey, Uma Família Muito Moderna, Donas de Casa Desesperadas, Black-ish, Foi Assim que Aconteceu, Perdidos, Prison Break e Family Guy, o Star no Disney+ oferecerá uma enorme variedade de séries para todos e para cada estado de espírito, com novidades todas as semanas.

Não falta Scandal, o drama de Shonda Rhimes aclamado pela crítica e High Fidelity, uma comédia romântica com Zöe Kravitz.

Para além disso, entre os filmes disponíveis logo no primeiro dia, estão os premiados A Favourita, Três Cartazes à Beira da Estrada, O Grande Hotel Budapeste e Deadpool. A estes juntam-se inúmeros clássicos, como Um Sonho de Mulher (Pretty Woman), todos os filmes da saga Die Hard, O Diabo Veste Prada e Moulin Rouge.