Dispositivo HoloLens 2 da Microsoft chega a Portugal

A tecnológica expandiu a disponibilidade do dispositivo de realidade aumentada HoloLens 2 a vários mercados europeus, incluindo Portugal na lista de disponibilidades.

Apresentado no Mobile World Congress do ano passado, esta segunda versão do HoloLens permite utilizar serviços Azure, Dynamics 365 e Power Apps. Desde o lançamento da primeira versão, este tipo de equipamento tem sido apresentado como uma ferramenta para o mundo do trabalho, com aplicações no setor da saúde, indústria ou na manutenção remota.

Através de uns óculos, o utilizador consegue ter acesso a um conjunto de funcionalidades, que podem ir desde a visualização de hologramas, de modelos 3D ou a videochamadas, o que permite ter assistência em momentos de aprendizagem ou até de reparação à distância.

Ao longo dos anos a tecnológica de Redmond tem partilhado vários exemplos sobre a aplicação deste dispositivo ao mundo do trabalho, incluindo a reparação de elevadores, com uma parceria com a Thyssenkrupp, onde as reparações podem ser feitas com assistência e comunicação em ambiente virtual.

De acordo com a Microsoft, em Portugal este equipamento já está a ser utilizado no setor da saúde, na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde auxilia os profissionais de saúde na preparação de cirurgias de pacientes com cancro da mama.

O HoloLens 2 está disponível na loja da Microsoft, com um preço recomendado de 3 899 euros.