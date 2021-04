Disrupção na educação, internet e espaço. "A pandemia trouxe mais inovação" - Ricardo Marvão

SpaceX, módulo lunar © DR

Ricardo Marvão é cofundador da Beta-i, uma consultora portuguesa em inovação colaborativa que já se expandiu por vários país e, depois de passagens como engenheiro na área aeronáutica - que o levou inclusive à Agência Espacial Europeia (ESA) -, é também empreendedor e investidor (autodenomina-se Firestarter, pai orgulhoso e apaixonado pelo espaço).

É com ele que fazemos o resumo da semana tecnológica, onde se dá um foco grande aos empreendedores portugueses e à disrupção necessária que está a acontecer na educação, mas também aos grandes negócios da semana a nível internacional e aos novos anúncios.

Em destaque: Starklink, cursos Google e inovação em pandemia

- Educação profissional para levar todos para a era digital. O anúncio da Google que vai oferecer mais de 3 mil cursos e certificados profissionais nas áreas tecnológicas a pessoas vulneráveis ou desempregadas em Portugal, numa parceria com o IEFP e APDC. A taxa de emprego é acima dos 80%. "Há uma disrupção na educação que é contínua, inclusive para substituir as licenciaturas. Esses certificados têm grande relevância para muitas empresas".

- Jungle, a história da startup de agricultura vertical urbana que brilha em França e que começou em Marvila, em Portugal.

- Google seleciona português CEiiA para integrar programa "Impact Challenge on Climate"

- Os falhanços da app da EMEL (de estacionamento, em Lisboa), inclusive em experiência de utilização e a oportunidade que poderia haver para empresas fazerem melhor

- O impacto da pandemia para os empreendedores e a necessidade de nos reinventarmos. Os sectores de sustentabilidade, tecnologia e marítimo como factores de mudança

Ricardo Marvão, da Beta-i © DR

- Estudo da Beta-i revela que 70% das startups fizeram bem mais inovação durante a pandemia porque é um agente de mudança. A pandemia também é uma oportunidade.

- Startup portuguesa Coverflex, Miguel Santo Amaro, recebe cinco milhões de euros em investimento

- A área da sustentabilidade é algo enorme e vai haver uma mudança radical em tudo, especialmente na relação entre empresas e consumidores (B to C), inclusive no retalho, da forma como se vende ao desenho do produto final, a sustentabilidade terá de estar cada vez mais em todos esses pormenores.

- As promessas incríveis do Starlink, o sistema de internet da SpaceX de Elon Musk, que já chegou a Portugal e que custa 99 euros por mês (é necessário comprar aparelho de quase 500 euros), mas dá para várias casas. "Pode fazer a diferença se estiveres num sítio remoto como um monte no Alentejo, porque dá rapidez de internet, permite vários utilizadores e o preço tem tendência em descer", explica.

- A promessa do espaço começa a ganhar forma com as apostas de Jeff Bezos - o seu Blue Origin ganhou contrato do Pentágono para fazer nave espacial nuclear - e Elon Musk, que viu a sua SpaceX ganhar o concurso da NASA para fazer o módulo lunar que vai levar astronautas à Lua já em 2024 (2,9 mil milhões de dólares é o valor).

- Plataforma de criptomoedas, Coinbase, entra na bolsa de Nova Iorque com valor de 85 mil milhões de dólares.

- Huawei lança novo portátil MateBook D 15 e anuncia mil milhões de dólares para rivalizar com a Tesla nos carros elétricos e autónomos (promete mil km de autonomia)

- O evento da Apple, já a 20 de abril, terça-feira, onde vai anunciar novos iPad, MacBook e os peculiares AirTags para rastrear os nossos equipamentos (e a dualidade moral que isso pode trazer já que podemos rastrear até os nossos filhos - adolescentes incluídos).

- Os avistamentos de OVNIs na zona de Nova Iorque duplicaram em 2020, indica relatório do New York Times

- Será que a pandemia vai mesmo embora e vêm aí os loucos anos 20 ou as muitas pessoas vão começar a ter alguma fobia por estarem em locais com muitas pessoas (incluindo escritórios e centros comerciais)?

- Há cada vez mais opções e, tudo indica, 2021 será um ano fulcral para os táxis voadores, tal como para a realidade aumentada com a chegada da Apple ao segmento dos óculos de realidade aumentada (prevista para o verão)

- A General Motors vai começar a operar um serviço no Dubai de táxis robôs

- Microsoft adquire gigante da inteligência artificial aliadas à voz e à conversação, Nuance, por 16 mil milhões de dólares

- Os reis das aquisições de empresas de inteligência artificial da última década são (dados da Bloomberg e CB Insights)

Apple: 25 aquisições

Google: 15

Facebook: 13

Microsoft: 12

Amazon: 8

- Sugestão cultural da semana: General Magic, documentário sobre o nascimento do iPhone que inclui uma empresa de inovadores que foi adquirida por Steve Jobs.