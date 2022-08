Do areal para o digital. RealFevr lança coleção NFT dos melhores momentos de futebol de praia

D.R

A RealFevr, startup portuguesa focada na comercialização de NFT (chave criptográfica, ou token, não fungível) de futebol em formato vídeo, uniu-se à Beach Soccer Worldwide (organismo que rege o futebol de praia com a FIFA) para lançar mais uma coleção de ativos digitais. Desta vez com alguns dos melhores momentos da história mundial do futebol de praia. O português Madjer, antigo atleta da modalidade, é o embaixador da iniciativa.

Em comunicado a RealFevr e a Beach Soccer Worldwide anunciam o lançamento dos primeiros "colecionárveis digitais" para o dia 31 de agosto. A iniciativa faz parte de um contrato de parceria de três anos entre a startup e o organismo que rege o futebol de praia.

"Neste primeiro drop da RealFevr dedicado ao futebol de praia, que terá o nome de "Drop #4: Summer Edition", figuram não só lendas do futebol de praia como Madjer, Amarelle ou Jorginho, mas também antigos jogadores de futebol de classe mundial como os franceses Eric Cantona, Laurent Blanc, Christophe Dugarry e Djibril Cissé, o brasileiro Júnior, os espanhóis Emilio Butragueño e Michel, ou o alemão Karl-Heinz Rummenigge", lê-se.

A coleção inclui dois tipos de packs: 4851 Rares, que terá um custo de 29 dólares e oferece quatro colecionáveis; e 500 Ultra, que terá um custo de 139 dólares e dará acesso a dez Colecionáveis. Ao todo, a coleção leva para o mundo dos ativos digitais 28 momentos inesquecíveis da modalidade entre 1998 e 2021. Os colecionáveis mais raros deste lançamento, denominados "Uniques" serão momentos de protagonizados por Eric Cantona, Madjer, Filipe Silva e Noel Ott.

"O futebol de praia é uma modalidade repleta de momentos únicos e de enorme espectacularidade pelo que estou certo que a procura para colecionar alguns destes momentos será elevada", afirma o português Madjer, antigo atleta da modalidade e considerado o melhor jogador de futebol praia português até hoje.

O agora embaixador oficial da RealFevr considera ainda que "este tipo de ativos digitais tem cada vez maior sucesso". Por isso, não dúvida que "o mesmo se repetirá com este lançament", na expectativa de que "a parceria entre a RealFevr e o Beach Soccer Worldwide será mais uma forma de promover o futebol de praia a nível mundial".

Ainda não há datas fechdas, mas a RealFevr garante lançar, periodicamente, novas coleções relativas ao futebol de praia. Estes NFT só estão disponíveis para compra através do marketplace da RealFevr, utilizando o token $FEVR.

Desde o verão de 2021, a RealFevr já lançou ao todo três coleções. Duas alusivas aos melhores momentos da primeira liga de futebol portuguesa e outra relativa à primeira liga de futebol italiana (Serie A), em parceria com o clube Torino FC. Desde então, foram vendidos "mais de 110 mil packs", de acordo com o comunicado.