Do gaming para o trabalho remoto. Razer lança pacote de produtividade (teclado, rato e companhia)

É uma das marcas pioneiras no eSports, área desportiva do gaming, tem sede em São Francisco e em Singapura e este ano, a aproveitar os tempos de pandemia, lançou um uma gama produtos que promete ir bem além dos fãs de gaming.

Em tempos de trabalho e ensino remoto, os pacotes são bem-vindos e foi isso que a Razer, conhecida por ser uma elegante e cuidadosa marca de produtos de gaming, fez ao lançar a sua linha de Productivity Suite. É também uma forma de usar as lições de lidar com o exigente mercado de gaming, com teclados que têm de cumprir determinados requisitos, tal como ratos e afins, podem servir um mercado bem mais amplo e trazer elegância e conforto para a generalidade das pessoas.

Na nova linha há um teclado sem fios mecânico (Pro Type, €149,99), mas mais silencioso e confortável do que o típico teclado de gaming, um rato também sem fios de ergonomia reforçado (Pro Click, €109,99) e um tapete de rato enorme e de materiais nobres (Pro Glide, €11,99) capaz de nos fazer lembrar que este tipo de acessórios ainda podem ser úteis.

A Razer explica que esta nova oferta vem do desejo dar ferramentas para uma melhor produtividade. "Uma boa parte de produzir trabalho de qualidade também vem de ter equipamento de escritório de qualidade, por isso porquê contentar-se com algo inferior?" A pergunta do marketing da Razer, embora publicitária, não deixa de fazer (ainda mais) sentido tem tempos de pandemia e de trabalho e ensino remoto.

Passar muitas horas à secretária de casa coloca pressão acrescida nos equipamentos que usamos e no conforto e eficácia que eles têm. O que parecia um teclado ou rato perfeitamente razoável, muitas horas depois, pode passar a criar problemas de costas e até de concentração, algo que também está totalmente interligado com postura na cadeira (a própria cadeira usada), altura da secretária e posição mais ergonómica de estar.

Apesar de ainda não ter um pacote completo de trabalho e ensino remoto que dê resposta a todas as questões - já existem empresas nos EUA a disponibilizar esse tipo de pacotes de trabalho remoto -, a Razer explora aqui uma área com muito potencial juntando estes produtos. De lamentar não juntar todos os produtos da nova linha num bundle ou pacote conjunto de preço mais baixo, já que os três produtos são vendidos em separado.

O que é que eles valem, em concreto?

Em primeiro lugar, a Razer abandona o preto típico da área da gaming e aposta no branco como cor principal desta Productivity Suite ou pacote de produtividade, com um ar e design menos agressivo e bem mais suave para se integrar no típico escritório, mesmo de casa. O teclado Pro Type sem fios é tão moderno quanto confortável de "teclar". As teclas têm uma cobertura suave que chega a parecer veludo e dá gosto de trabalhar, tendo ainda a vantagem de ser menos afoito a dedadas duradouras.

Embora relativamente grosso, é bem leve e com todas as vantagens de um teclado mecânico (fácil de teclar com certeza e determinação, dando sempre a sensação de grande robustez). Ainda assim é bem menos ruidoso e agressivo do que os típicos teclados de gaming - o processo de teclas mecânicas foi alterado para ter um perfil mais baixo, necessitem de menos força para teclar.

Productivity Suite da Razer © DR

Só o facto de funcionar sem fios é surpreendente e muito útil - pode-se ativar wireless ou por Bluetooth ao computador e ligar até 4 aparelhos diferentes. Além disso, como nos tem habituado, a Razer consegue uma elegância, ergonomia e uma solidez fruto da escolha criteriosa dos materiais que são raras neste tipo de acessórios e também faz sentido elogiar, mesmo que isso não sejam ganhos de produtividade concretos. E pormenores como a retroiluminação das teclas a branco (que pode ser alterada em luminosidade) também combinam bem com o teclado em causa e são úteis quando há menos luz. A Razer também inclui teclas que podem ser personalizadas.

Para controlar questões como a personalização das teclas é necessário software da Razer, que não é particularmente simples ou leve - talvez seja o maior pecado na excelente experiência global que a marca consegue trazer com os seus produtos.

© DR

O rato Pro Click sem fios é uma parceria com a Humanscale, uma marca de design e produção de produtos ergonómicos com missão de melhorar a saúde no trabalho. Tal como o teclado, também é bem suave a nível de textura na área principal - a parte para o polegar tem o que parece uma textura de rede bem conseguida - e concorre com alguns modelos notáveis da Logitech (os MX) tanto no formato, já perto dos ratos verticais, como na ergonomia acrescida e uma posição da mão notável.

Além de poder estar ligado a quatro dispositivos e alternar entre eles, não faltam funções extra personalizadas (em oito botões), desde uns botões que permitem passar uma página no navegador para a frente e para trás, como opções para usar a bela roda com uma textura com pequenos picos para fazer "Page Down ou "Page Up" numa página. Há ainda um botão para aumentar ou diminuir a sensibilidade de movimento do rato, que é bem rápido, preciso e eficaz - tem o que a Razer chama de sensor ótico avançado 5G.

A bateria do rato carrega-se com um cabo específico - o orifício é algo fundo e tem mesmo de ser o cabo Micro USB próprio para o carregarmos, o que não é ideal -, mas como ponto positivo dura bastante tempo - a Razer promete 400 horas. Um pormenor de design bem peculiar é que por baixo do rato, há uma pequena tampa que esconde o USB que colocamos no computador para fazer a ligação wireless ao rato - uma ideia inteligente para evitar perder o pequeno stick.

O tapete de rato Pro Glide é o produto menos fundamental do pacote e aposta na elegância e no minimalismo que combina com o resto dos produtos. É de tal forma minimalista que não tem indicação de marca em lado nenhum e usa uma espuma de alta densidade, com uma superfície de borracha com uma textura peculiar de pequenos grampos que evita por completo qualquer escorregadela indesejada. Não sendo fulcral, é um pormenor interessante e tão grande que acomoda com facilidade outras coisas além do rato.

© DR

Em resumo, a Razer mostra com a nova aposta como a área dos acessórios ganhou nova vida com a pandemia e dá ênfase à elegância e produtividade premium, com um preço a condizer. Embora não seja para todos, a experiência gaming traz algo de novo a uma área que parecia moribunda, pena que o preço não seja mais baixo juntando os três produtos da nova linha.