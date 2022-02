Do Seixal para a Austrália. Siemens Portugal alimenta baterias dos autocarros da Custom Denning

© D.R.

A Siemens vai produzir postos de carregamento de baterias dos autocarros elétricos da empresa australiana Denning. A produção das infraestruturas será feita em Portugal, na unidade que o conglomerado industrial alemão controla em Corroios, Seixal, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a Siemens adianta que foi selecionada pela Custom Denning para fornecer "estações de carregamento de autocarros elétricos e a solução digital de gestão de entreposto" da empresa para a frota Element. As estações serão "utilizadas no lançamento dos autocarros elétricos deste fabricante e estarão disponíveis para futuras encomendas dos seus clientes".

A operaçao portuguesa da Siemens vai estar diretamente envolvida num projeto que "apoia a adoção de transportes com baixas emissões em toda a Austrália", segundo o mesmo comunicado.

Segundo a Autoridade Governamental Australiana para as Alterações Climáticas, as emissões de gases de efeito de estufa dos transportes da Austrália têm vindo a aumentar todos os anos desde 1990 - apenas em 2020 se registou uma inversão da tendência. Contudo, autocarros e outros veículos pesados representam 21% das emissões de gases poluentes na Austrália. Por isso, "os governos estatais em toda a Austrália estão a encorajar a adoção de transportes com baixas emissões".

O projeto da Custom Denning será implementado no Estado de Nova Gales do Sul, onde as autoridades locais pretendem "converter, até 2030, todos os seus 8.300 autocarros para zero emissões". É aqui que entra a Siemens e a unidade de Corroios.

Na fábrica da Margem Sul do Tejo da Siemens Portugal serão produzidas infraestruturas Sicharge UC. Esta unidade de carregamento, antes da implentação final, cumprirá uma fase de ensaios. A Custom Denning já "construiu quatro protótipos do seu novo autocarro elétrico, Element", para testar os postos de carregamento construídos em Portugal.

"Cada autocarro experimental será entregue a um operador, juntamente com uma unidade Sicharge UC 100, capaz de fornecer até 100 kW (kilowatts), bem como uma solução digital de gestão de entreposto da Siemens". Ou seja, não só serão produzidos postos de carregamento, como também a Siemens vai fornecer uma solução digital de gestão e monitorização da operação, que permitirá poupanças energéticas e operacionais, além de "tirar partido de tarifas noturnas mais baixas"

"A Custom Denning adquiriu também um stock de unidades de carregamento Sicharge UC 100 para oportunidades futuras", acrescenta a Siemens no comunicado. Este tipo de infraestrutura pode suportar "toda a gama de potências de 100 a 600 kW e pode funcionar até 1.000 V".

"Isto garante aos operadores de autocarros uma enorme flexibilidade quando projetam entrepostos de autocarros elétricos, porque permite criar infraestruturas altamente eficientes, concebidas para ter em conta os rápidos avanços na tecnologia de baterias", garante a Simens Portugal.

Além disso, permite aos operadores de autocarros expandir a sua infraestrutura de carregamento com até cinco dispensadores, mais um pantógrafo por estação de carregamento.

Os autocarros elétricos Element serão construídos na fábrica da Custom Denning, localizada em St. Marys, na parte ocidental da cidade de Sidney, Austrália. Logo que tudo esteja operacional, a fábrica terá capacidade para produzir 550 autocarros elétricos por ano, os quais se destinam tanto ao mercado nacional como internacional.