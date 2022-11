Dona do Facebook apoia livrarias portuguesas a digitalizarem-se

Guia da Meta está dividido em três secções: Instagram, Facebook e WhatsApp © AFP

A Meta anunciou esta quarta-feira que, em antecipação do Dia do Livreiro, que se assinala a 30 de novembro, está a lançar o projeto "Apoiamos Boas Ideias", uma iniciativa para apoiar, de forma gratuita, as livrarias portuguesas a acelerarem a sua transformação digital e adaptarem a estratégia de negócio ao novo cenário económico, através de um guia, formação e centro de recursos.

Numa nota enviada às redações, a dona do Facebook recorda que as livrarias em Portugal foram particularmente afetadas durante o período de confinamento e que, naquela altura, "com as livrarias fechadas, os livreiros recorreram à venda online, criando websites e redes sociais com serviços de pagamentos e entrega, que se mantiveram até hoje."

Contudo, a transição digital das livrarias "está longe de estar terminada", aponta a organização, citando um estudo da Gfk, que concluiu que mais de 73% das vendas de livros em Portugal são em lojas físicas e apenas 14,7% são através de vendas online.

Neste sentido, e porque, de acordo com o conglomerado de tecnologia, 72% das Pequenas e Médias Empresas (PME) "utilizam os produtos da Meta para alcançar novos públicos", a empresa decidiu criar "Ferramentas da Meta para as Livrarias", um guia para as livrarias locais e independentes potenciarem a divulgação e a venda nas plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp.

"Acreditamos que este guia vai ser uma ferramenta indispensável para as livrarias portuguesas, e identificámos, entre as múltiplas possibilidades dentro do Facebook, Instagram e WhatsApp, as ferramentas que podem fazer crescer os negócios dos livreiros e alcançar mais pessoas", afirma Irene Cano, country manager da Meta em Portugal e Espanha, citada em comunicado.

Além do guia, a iniciativa inclui um centro de recursos, cursos de formação focados na digitalização e uma ferramenta gratuita de diagnóstico digital para avaliar a estratégia digital do negócio e disponibilizar um plano de ação personalizado de acordo com as necessidades específicas da empresa avaliada.

Para a responsável, "as redes sociais são a melhor forma das pessoas se ligarem aos negócios locais, assim como de encontrarem os produtos ideais".