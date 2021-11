Imagine estar a montar um puzzle em realidade virtual, a três dimensões, com o avatar ultra-realista de outro jogador, em tempo real. Para jogar precisaria de alguns devices - como óculos de realidade virtual. Agora, imagine que ao realizar o movimento de pegar numa peça sentiria o toque dessa peça, como se fosse algo realmente palpável (embora se trate de um objeto virtual). Como seria isso possível? Utilizando uma luva háptica.

Ora, é precisamente isso que os Reality Labs da renomeada Meta, dona do Facebook, estão a desenvolver, tendo revelado já um protótipo esta terça-feira. O Objetivo é criar condições para levar a sensação do toque ao metaverso. A empresa de Mark Zuckerberg está apostada em criar software e serviços para esta nova realidade, colocando para isso todos os ativos da empresa à disposição da investigação do metaverso - só o investimento anunciado em realidade virtual e realidade aumentada para 2022 ascende a 10 mil milhões de dólares (8,7 mil milhões de euros).

Em comunicado, a Meta explica que com uma luva háptica será capaz de proporcionar a nitidez das arestas de uma peça e a suavidade da superfície. A luva que está a ser desenvolvida é personalizável e pode vir a reproduzir "uma variedade de sensações em mundos virtuais, incluindo textura, pressão e vibração". Mas a investigação está ainda nos estágios iniciais.

O objetivo da Meta é tornar possível o emparelhamento desta luva háptica com headphones e óculos de realidade virtual, "para uma experiência emersiva", por exemplo num jogo de póquer no metaverso.

Desde há sete anos, pelo menos, que a Meta diz estar a desenvolver este trabalho nos seus Reality Labs, tendo conseguido já criar avanços na utilização deste tipo de luva em realidades virtuais, em áreas tão diferentes como a ciência da perceção, robótica suave, microfluídica, rastreamento tátil, renderização háptica, têxteis funcionais e no fabrico convencional.