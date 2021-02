Douyin, a versão chinesa do TikTok, processa Tencent por agir como monopólio

A ByteDance é dona da aplicação TikTok e da versão Douyin, disponível no mercado chinês. © GREG BAKER / AFP

A Douyin, a versão chinesa da aplicação de vídeos curtos TikTok, avançou com uma queixa contra a gigante de serviços Tencent, indica a agência Reuters.

De acordo com a agência, a Douyin, que também é detida pela ByteDance, formalizou a queixa num tribunal de Pequim, na China. Em causa está a acusação de que a Tencent adotou um comportamento monopolista, prejudicando o negócio da concorrência.

Através da Douyin, a ByteDance terá pedido uma compensação de 13,94 milhões de dólares, cerca de 11,6 milhões de euros à conversão atual.

A acusação indica ainda que a Tencent, o conglomerado que é dono de vários serviços, inclusive o WeChat, terá impedido os utilizadores de partilhar conteúdo da Douyin nas aplicações de mensagem. Segundo a queixa apresentada, este tipo de comportamento é proibido pela lei anti-monopólio do mercado chinês.

A Douyin é a versão chinesa do TikTok, a aplicação de vídeos curtos que tem conquistado milhões de utilizadores um pouco por todo o mundo. Esta versão está apenas disponível para o mercado chinês - no resto do mundo a ByteDance disponibiliza a versão TikTok.

De acordo com os números revelados em setembro de 2020, a Douyin contava com 600 milhões de utilizadores ativos diários em agosto do ano passado.