Drones dos oceanos e satélites 'tugas' que salvam vidas. Tiago Rebelo e os avanços do CEiiA

É apaixonado pela aeronáutica e pelo espaço desde tenra idade e é agora diretor de uma das áreas recentes mais entusiasmantes do CEiiA, o inovador Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto português, com sede em Matosinhos. Tiago Rebelo lidera a unidade de Oceano e Espaço que está a ajudar a criar tecnologia que "já está a fazer a diferença".

Falamos também de como é fazer investigação em tempo de pandemia, como o CEiiA se organizou para dar espaço à agilidade e flexibilidade para os seus investigadores e da sua experiência a fazer investigação no Círculo Polar Ártico em torno dos chamados elevadores espaciais.

Os projetos do CEiiA na robótica submarina, uma espécie de "drones dos mares por serem completamente autónomos" e na construção de microssatélites e lançadores Made in Portugal capazes de ajudar, entre outras coisas, nos incêndios, cheias, etc, são outros dos temas abordados.

Um robô dos oceanos chamado ORCA

No caso do ORCA, o robô português 100% elétrico dos mares, tem mais de 100 sensores e tanto pode ser usado para cartografar o fundo do mar como pode assumir as funções de sentinela num rio ou, no futuro, no Oceano Atlântico. Além de poder fazer monitorização ambiental também pode servir as forças de segurança e militares na patrulha dos mares, numa altura em que proteger os cabos submarinos que nos trazem a Internet se tornou mais relevante do que nunca, em tempos de guerra na Europa.

A entrevista:

Made in Tech EP71 - Tiago Rebelo, CEiiA 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Algumas citações:

> "O negócio do Espaço não está no Espaço, está sim na Terra, porque ter presença no Espaço ajuda-nos na observação terrestre"

> "Usamos os microssatélites para resolver problemas na Terra como incêndios, estudo das melhores soluções para cada região, monitorização da orla costeira e do seu preocupante desgaste ou fiscalização e é importante para Portugal ter essa capacidade tão relevante."

> "Já conseguimos salvar vidas a partir do espaço conseguindo uma perspectiva única em caso de incêndio, com a visualização de ilhas de calor para se indicar onde atuar antes de males maiores".

> "Os veículos autónomos no oceano vão ser os novos drones e vão ajudar a trazer uma revolução importante no mar num quadro de grande emergência ambiental e noutras áreas."