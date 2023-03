É isto que tem de fazer quando o smartphone tem a bateria viciada

Dinheiro Vivo 11 Março, 2023 • 11:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bateria é o "Calcanhar de Aquiles" dos smartphones. Porquê? Porque como tudo depende deste componente, cuja duração média ronda um dia útil, acaba por causar muita ansiedade sempre que o ritmo de utilização é mais intenso ou fora do normal.

Leia também: Saiba como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp

Se é verdade que as baterias de iões de lítio - aquelas que equipam os smartphones atuais - já não viciam como as baterias de antigamente, também é verdade que não são totalmente imunes ao passar dos meses. Estima-se que uma bateria comece a perder parte das suas capacidades de armazenamento ao fim de 300 a 500 ciclos de carregamento.

Isto significa que num smartphone que já tenha mais do que dois anos, o dispositivo pode ter perdido cerca de 20% da sua capacidade de armazenamento de energia original.

A melhor prova disto veio da própria Apple: a empresa diminui a velocidade dos seus smartphones para que a deterioração da bateria não seja notória - o grande problema foi tê-lo feito durante anos sem dizer aos utilizadores.

Perante esta inevitabilidade da vida, seguem-se as grandes questões: o que fazer para não ficar com a bateria viciada? E o que fazer para calibrar a bateria do smartphone caso já sinta uma utilização abaixo do que é normal?

Como evitar bateria viciada e como contornar caso já esteja

1. Evitar sobreaquecimentos

A bateria é um componente que nunca deve ter temperaturas muito elevadas. Evite usar o smartphone enquanto carrega e também não deixe o dispositivo exposto ao Sol durante muito tempo.

2. Evite perder toda a carga

Deixar a bateria do smartphone ir a 0% não é uma boa prática. O ideal é carregar o smartphone antes de entrar no vermelho [normalmente abaixo dos 15%].

3. Carregar o smartphone toda a noite

Ir para a cama e deixar o smartphone a carregar é uma prática comum, mas que deve ser regrada. O problema está nos picos de corrente a que o smartphone fica sujeito, o que não é saudável para a vida útil da bateria.

4. Evite carregar e utilizar ao mesmo tempo

Quando carregar o smartphone, faça apenas isso, caso contrário poderá estar a sobreaquecer a bateria.

5. Utilize sempre carregadores originais

Os equipamentos que vêm de origem ou são da marca de origem do smartphone são os mais indicados para carregamento. Os restantes podem não estar calibrados para aquele dispositivo em concreto e gerar problemas de incompatibilidade

6. Nos smartphones Android

Usar o smartphone até a bateria descarregar por completo. Depois de gastar toda a bateria, não usar o smartphone durante seis horas. O passo seguinte é carregar o smartphone por completo, até a bateria chegar aos 100%. Assim que tiver a carga máxima, deixar o smartphone a carregar durante mais duas horas e só aí sim retirar do carregador. Termina assim o processo de calibração dos Android.

7. Nos smartphones iOS

Carregue o smartphone até aos 100% e depois gaste a bateria por completo através de uma utilização normal, não é necessário forçar a descarga com atividades mais exigentes. Assim que a bateria chegar ao fim, deixe o smartphone "repousar" durante oito horas. Depois deve iniciar o processo de carregamento e deixar ficar o iPhone assim durante oito horas. Garanta que o carregador usado é um oficial da Apple. Quando ligado à energia, o smartphone vai iniciar, mas é importante não desbloqueá-lo nem introduzir o código PIN. Assim que as oito horas de carregamento tiverem passado, deve forçar uma reinicialização do smartphone. Termina assim o processo de calibração para o iPhone.