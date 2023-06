É oficial: Apple lança óculos de realidade aumentada Vision Pro por 3.499 dólares

Apple Vision Pro © Apple

A Apple acaba de entrar no mercado de realidade aumentada com a introdução dos óculos Vision Pro, durante o arranque do evento anual WWDC. O produto vai custar 3.499 dólares e estará disponível nos Estados Unidos no início de 2024, chegando mais tarde a outros mercados.

O CEO Tim Cook usou a célebre frase de Steve Jobs, "só mais uma coisa", para anunciou este produto inteiramente novo da marca, a primeira entrada numa categoria em anos.

Tim Cook © Apple

Os óculos sobrepõem elementos digitais à realidade e mantêm o utilizador consciente de tudo o que o rodeia, ou podem bloquear o que está de fora para criar um ambiente imersivo. Estas características servem, por exemplo, para transformar os óculos num dispositivo imersivo de cinema ou para jogar videojogos.

Apple Vision Pro © Apple

Mas a Apple apresentou o Vision Pro como um dispositivo para consumidores profissionais - a que em inglês se chama "prosumers." As demonstrações feitas mostraram como o produto pode ser usado no escritório, para colaborar e fazer reuniões remotas. Por exemplo, para trabalhar durante uma viagem. O CEO da Apple, Tim Cook, disse que o dispositivo "vai mudar a forma como colaboramos, trabalhamos e apreciamos entretenimento."

Nesta área, a Disney é a primeira parceira da empresa. O CEO Bob Iger fez uma aparição na apresentação para caracterizar os Vision Pro como "revolucionários" e revelar que a plataforma de streaming Disney+ vai estar disponível desde o primeiro dia. "Vai permitir-nos levar a Disney aos fãs de formas que antes eram impossíveis", afirmou Iger, prometendo revelar mais nos próximos meses.

Apple Vision Pro © Apple

Os óculos são controlados pelos olhos, gestos e voz. Através da funcionalidade "EyeSight", quem está de fora pode perceber se o utilizador está em modo realidade aumentada ou modo imersivo. O sistema faz as lentes parecerem transparentes e mostrar os olhos do utilizador.

Com o sistema operativo visionOS, os óculos contêm cinco sensores e seis microfones, com uma combinação do chip M2 com um chip totalmente novo desenhado para este propósito, o R1. Este chip elimina qualquer latência.

Richard Howarth, vice-presidente de design, disse que os Vision Pro "redefinem toda a categoria" e acabam por ser "o produto mais ambicioso" que a Apple já criou.

O sistema Optic ID usa as características distintivas da íris para autenticar o utilizador, de forma a que os óculos mantenham o mesmo nível de privacidade e segurança de outros produtos pessoais.

Permite ainda tirar fotos e fazer vídeos 3D com o toque num botão. O exterior dos óculos avisará as pessoas que estão a ser fotografadas ou filmadas.