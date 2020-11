Google Fotos deixa de guardar fotos ilimitadas gratuitamente

Era um dos serviços mais populares para quem tem smartphone e, agora, vai ser descontinuado no seu formato gratuito pela Google. A gigante tecnológica vai começar a cobrar no Google Fotos todas as novas fotografias ou vídeos de "alta qualidade" - uma versão com pouco mais de 1 MB que não é a versão original das fotos - quando até aqui o backup era totalmente gratuito de forma ilimitada. O anúncio foi feito no blog oficial da Google e dá como data 1 de junho para o limite entrar em vigor.

O serviço que foi iniciado em 2015 terá agora um limite de fotos e vídeos guardados na cloud de 15 GB e isso inclui também todos os documentos do Google Workspace. Após esse limite, o utilizador será obrigado a pagar pelo armazenamento extra aderindo ao Google One.

Todas as fotos e vídeos desta "alta qualidade" que forem descarregadas antes de 1 de junho não vão contar para esse limite, o que servirá para que utilizadores decidam se querem ou não continuar a usar o serviço. Quem comprar os smartphones Pixel, da Google, ficam isentos de pagarem pelo serviço durante alguns meses.

O serviço gratuito desde o lançamento, em 2015, ajudava a recuperar fotos perdidas, já que ao ser ilimitado permitia um backup constante e permanente que ajudava muitos a verem fotografias do passado mesmo de telemóveis perdidos.

Nova galinha dos ovos de ouro da Google?

A Google explica que a mudança de política "vai-nos permitir acompanhar o ritmo da crescente da procura por armazenamento". A verdade é que a Google One deverá ganhar um número impressionante de subscritores pagos, já que o Google Fotos atingiu o ano passado mais de mil milhões de utilizadores e previa na altura dentro de pouco tempo chegar aos 2 mil milhões.

Para gerir mais facilmente o conteúdo em backup , a Google deverá apresentar uma ferramenta que vai mostrar as fotos desfocadas ou escuros como sugestão de serem removidas para poupar espaço de armazenamento.

E quanto custa? O preço do Google One mantém-se nos 1,99 euros por mês (ou 19,99 euros por ano) que dá acesso a 100 GB de armazenamento - para 200 GB o preço sobre para os 2,99 euros por mês e 2TB custam 9,99 euros por mês ou 99 euros por ano). Com a modalidade de 1,99 euros a Google diz que espera que mais de 80% dos utilizadores do Fotos não tenham que se preocupar em passar para um novo limite durante três anos.

To help you understand how this impacts you personally, you can see an estimate for how long your storage may last. https://t.co/t6XsEjWc46 pic.twitter.com/1zXR9it6qa - Google Photos (@googlephotos) November 11, 2020

O Google Fotos sempre teve uma versão paga, para as fotos e vídeos na qualidade original e introduziu recentemente ferramentas de edição para clientes pagos. Também está associado ao Google Fotos um serviço pago de impressão de álbuns de fotos.