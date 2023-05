Rick Osterloh apresenta o Pixel Fold no Google I/O 2023 © Ana Rita Guerra

A Google mergulhou hoje no mercado efervescente dos smartphones dobráveis com o novo Pixel Fold, apresentado durante o arranque do evento anual Google I/O, em Mountain View.

O dispositivo está disponível para pré-encomenda a partir de hoje e começará a chegar aos consumidores em junho, com um preço bastante elevado: 1.799 dólares antes de impostos, o que deverá levar o preço final para lá dos 1.900 dólares.

(em atualização)