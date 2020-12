Easypay com registo de crescimento de 35% nos primeiros 9 meses do ano

Sebastião Lancastre Easypay

A easypay, fintech portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções de pagamento para empresas, registou um crescimento de 35% em volume de transações nos primeiros 9 meses de 2020, quando comparado com o período homólogo de 2019, percentagem que se reflete num valor de €323,6 milhões transacionados, segundo comunicado.

A startup contava, no final de setembro, com uma carteira de cerca de 12.000 clientes, correspondendo a um aumento de 41% face ao mesmo período do ano anterior.

A atual situação pandémica tem-se mostrado um verdadeiro acelerador da digitalização dos pagamentos, quer nas vendas à distância, quer na gestão de pagamentos em negócios mais complexos, com consequente aumento da adesão à gateway easypay que tem registado números recorde desde março.

De destacar que o número de transações, nos meses de abril e maio, verificou um incremento que superou os 200% em muitas empresas que já estavam preparadas para as vendas à distância e que, assim, conseguiram atingir um crescimento ainda mais rápido.

Ao longo de 2020, a empresa apostou também numa resposta célere e eficaz às necessidades de novos modelos de negócio que nasceram com a pandemia. Através do desenvolvimento de soluções para marketplaces e para multi-comerciantes, simplificou e garantiu a eficiência da gestão dos pagamentos em situações em que numa mesma plataforma ou loja são vendidos produtos de vários comerciantes.

No que respeita à gestão do dia-a-dia, a easypay lançou o conceito "Conta de Comissões", facilitando a reconciliação da informação sobre os pagamentos e inovou na política de preços adotando um modelo de preço único para qualquer método de pagamento, novidades que contribuíram positivamente para o aumenta da adesão por parte das empresas.

"Apoiámos as empresas na criação de soluções inovadoras para que pudessem adaptar-se às novas condições do mercado. Ao criarem novos canais e novas formas de vendas, muitas empresas pensaram que estes novos canais de venda seriam temporários, mas já compreenderam que afinal são soluções de venda que chegaram para ficar e que lhes permitem aumentar constantemente as vendas" afirma em comunicado Sebastião Lancastre, diretor geral da easypay.

"Estamos totalmente focados para, até ao final do ano, continuarmos a dar resposta às necessidades mais desafiantes que as empresas estão a enfrentar com o objetivo de contribuir para a aceleração dos pagamentos e para o crescimento da faturação" acrescentou ainda o CEO.

A transformação que o mundo enfrenta tem posicionado os "pagamentos" como um fator crucial nos negócios, deixando de ser um tema exclusivo da área financeira, cujo único objetivo era o de reduzir custos, para se tornar vital nas campanhas de marketing e vendas das marcas.