"Economia Salesforce" pode criar mais de 11 mil empregos em Portugal

Dreamforce 2021

"A Salesforce é mais que um negócio, é uma economia", disse o CEO da empresa, Marc Benioff, no arranque da conferência anual Dreamforce, que decorre em São Francisco até quinta-feira. Um novo estudo da IDC traduz agora essa ideia em números: segundo as previsões da consultora, a "economia Salesforce" tem o potencial de criar 11.100 empregos em Portugal e gerar até mil milhões de euros de receitas para as empresas nacionais, num horizonte até 2026.

Só este ano, o relatório da IDC indica que a utilização da plataforma Salesforce e os seus serviços na nuvem irá gerar 420 milhões de euros em Portugal, através do ecossistema de parceiros e utilizadores. A firma de pesquisa identifica a "economia Salesforce" como a pegada da empresa e o seu ecossistema de parceiros na economia, em larga escala. Isto é, desde a faturação gerada aos empregos criados direta e indiretamente, bem como outros serviços.

A fornecedora norte-americana abriu escritório em Lisboa no ano passado e agora o seu ecossistema de parceiros é cinco vezes maior que a própria dimensão da empresa no país. Em 2026, será sete vezes maior, segundo a IDC.

"À medida que a Salesforce cresce, os nossos parceiros crescem connosco e estamos totalmente comprometidos com o nosso ecossistema de parceiros, dotando-os com as ferramentas certas que mais precisam para terem sucesso hoje e no futuro", disse o responsável da Salesforce em Portugal Fernando Braz, em comentário sobre os dados deste relatório.

Na conferência Dreamforce, um dos destaques da multinacional especializada em CRM (Customer Relationship Management) é a apresentação de novas ferramentas Slack para as empresas criarem "sedes digitais." A pandemia de covid-19 continua o alterar os padrões de trabalho e Marc Benioff falou detalhadamente do seu impacto no mercado laboral.

"Nunca tivemos uma crise da força de trabalho como esta", declarou o CEO, referindo-se aos múltiplos problemas que as empresas estão a ter para contratarem pessoas, em especial no sector dos serviços, e àquilo a que nos Estados Unidos se está a chamar de "great resignation", uma enorme onda de demissões transversal ao mercado. A flexibilização do trabalho e os modelos híbridos, que combinam a ida ao escritório com o trabalho remoto, são o ponto focal das novidades que a Salesforce tem estado a apresentar.

Na sua visão, as ferramentas que a Salesforce e a Slack (adquirida no final de 2020) dão às organizações cientes permitirão passar à próxima fase. "O negócio é a maior plataforma condutora de mudança", afirmou Benioff. "Bem vindos à empresa confiável."