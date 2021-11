Economias descarbonizadas só depois de "compreender a matemática do carbono", diz Presidente da Microsoft

Presidente e vice-chairman da Microsoft, Brad Smith © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O presidente e vice-chairman da Microsoft considera que uma economia descarbonizada só será possível quando se compreender a matemática do carbono. Brad Smith esteve esta quarta-feira na Web Summit, onde falou sobre como construir uma economia descarbonizada, passando "das promessas ao progresso".

"Não podemos enfrentar o carbono, sem que o possamos medir", afirmou o gestor norte-americano, considerando que para entender o que é necessário fazer para assegurar a descarbonização da economia é necessário "compreender a matemática do carbono".

Segundo Brad Smith as economias são um reflexo de como as sociedades consomem a energia. E "sem energia não há progresso", mas o mundo enfrenta hoje o desafio da transição energética, o que exige uma "reflexão sobre a energia". Isto, porque o "uso contínuo" de energias fósseis criou um "grande problema": o carbono. A questão agora é como descarbonizar as economias - há um papel que cabe às grandes empresas mundiais na resposta ao desafio, segundo Brad Smith.

"Temos de descobrir o que fazer para reduzir emissões e descarbonizar", disse. E quando a fórmula for identificada a descarbonização, bem como uma ação proativa das multinacionais como a Microsoft nessa descarbonização, "será uma obrigação".

Por isso, os gestores têm de saber o que é necessário fazer para que as empresas cumpram a sua parte. "Vamos construir, inovar, criar as tecnologias que precisamos para o futuro", disse.

Esta quarta-feira, uma aliança de 450 empresas financeiras anunciou na cimeira das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas o compromisso de investir 112 mil milhões de euros na transição para uma economia descarbonizada, até 2050. Esta aliança defende que as empresas desenhem planos de financiamento verde baseados em informação científica e fixar metas intermédias para 2030.

Com a nova promessa de financiamento, a Aliança Financeira de Glasgow para as Zero Emissões Líquidas, criada em abril para mobilizar estes fundos, duplica os 60 mil milhões de euros avançados até agora, segundo o presidente da iniciativa, Mark Carney.

Apesar dos compromissos sobre descarbonização assumidos até ao momento, as concentrações de gases com efeito de estufa atingiram níveis recorde em 2020, mesmo com a desaceleração económica provocada pela pandemia de covid-19, segundo a ONU, que estima que, ao atual ritmo de emissões, as temperaturas serão no final do século superiores em 2,7 ºC.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos reúnem-se até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

A COP26 decorre seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média global do planeta a entre 1,5 e 2 graus celsius acima dos valores da época pré-industrial.