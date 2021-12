Efacec é única empresa portuguesa na primeira ronda do projeto Europeu PITCCH

© José Carmo/Global Imagens

A Efacec foi a única empresa portuguesa selecionada para a primeira ronda do projeto europeu PITCCH (Pan-european Open Innovation Network for Corporate Challenges in advanced technologies), no âmbito do programa-quadro de Bruxelas Horizonte 2020, que está focado na inovação tecnológica.

Num comunicado enviado à redação esta segunda-feira, a Efacec sublinha ser a única companhia com sangue português entre os sete projetos selecionados pelo consórcio formado pelos Centros Tecnológicos INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory, TNO - Innovation for Life, Steinbeis 2i GmbH e RINA e pela agência Vitamina.

"Smart Digital Transformer Management Solution" é o nome do projeto da Efacec, que propõe "solução disruptiva de gestão digital de ativos para transformadores". O projeto envolveu as áreas de negócio da empresa Service, Automação e Transformadores e a startup IZUM.

O projeto encontra-se agora em fase final de desenvolvimento, havendo já um protótipo em fase de ensaio. Há também um outro protótipo já em fase de pré-industrialização da solução, "que será, entretanto, ensaiado em laboratório para posteriormente ser instalado num ambiente industrial".

A Efacec estima que já em 2022 consiga lançar a primeira versão industrial do produto.

As outras seis empresas selecionadas para o PITCCH, que não são portuguesas apesar de algumas estarem presentes em Portugal, são:APTIV; Saint-Gobain; Spie; Repsol; Siemnes Energy; Procter & Gamble.