Efacec lança conceito inovador modular de equipamentos de energia

Dinheiro Vivo 18 Dezembro, 2020 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Especialista no desenvolvimento e fabrico de produtos na área da energia e engenharia, a Efacec acaba de dar um novo passo com o lançamento inédito no mercado do conceito de sistema modular. Este permite que um mesmo equipamento possa receber novas funcionalidades ao ritmo das necessidades do cliente.

A entrega dos primeiros transformadores desenvolvidos com base neste conceito inicia-se já em 2021, estando previsto que o primeiro transformador modular entre em operação em março de 2021. Entre os destinatários deste produto estão utilities, nacionais e internacionais, indústria e renováveis.

Vantagens

Otimização dos processos de expedição, transporte e instalação, incremento da funcionalidade do produto com a conectividade digital, ganhos ambientais em toda a cadeia do produto, mantendo a fiabilidade, durabilidade e alta performance reconhecidas, são as mais-valias para os clientes patentes neste sistema modular. Do lado da Efacec, a modularidade permite maior eficácia nos processos de desenho e produção, aumentando a competitividade do produto num mercado exigente e em transformação.

Inovação e referência mundial

"A Efacec é uma referência mundial na área dos transformadores há mais de 70 anos. Ao longo deste percurso lançámos novos produtos e tecnologias que se tornaram referências no setor, mas também fomos mais além, apostando no aumento de potência dos produtos e na conceção de soluções customizadas" começa por explicar, em comunicado, Ângelo Ramalho, CEO e Presidente do Conselho de Administração.

"O sistema modular é herdeiro deste legado. Vem permitir que os nossos produtos apresentem um design mais apelativo, incorporem conectividade digital e aliem alta performance e qualidade à eficiência e descarbonização energética. É um novo conceito que responde às necessidades do mercado e dos nossos clientes e distingue-se das restantes ofertas existentes no mercado" acrescenta.

Relativamente ao crescimento, a empresa espera que este aconteça de forma substancial em três anos, face a 2020, alavancado pela transição energética, crescimento de mercado e pela superação dos entraves derivados da crise pandémica.

Neste contexto de crescimento, espera-se um contributo significativo do sistema inovador no aumento do market share. Esta área de negócio representa atualmente 30% do negócio total da Efacec.

Características distintivas do Sistema Modular

O caráter modular do transformador fica patente nos processos de montagem e desmontagem, o que proporciona maior segurança e ergonomia na fabricação, transporte, instalação e manutenção do equipamento.

A redução conseguida no peso do equipamento e dimensão permite ainda minimizar os custos e a complexidade da logística de transporte, assim como minimizar a pegada ecológica, particularmente importante em ambientes urbanos.

Com este conceito, os transformadores vão estar preparados para a era da digitalização e da indústria 4.0, permitindo explorar novas funcionalidades e aplicações na gestão digital de redes e equipamentos.

Importa ainda referir que todos os elementos que compõem o transformador são reciclados no final da sua vida útil.

Mais de 90 mil transformadores Efacec espalhados por todo o mundo

No conjunto do mercado global em que a empresa atua, para do mercado português, destacam-se outros como Espanha, Reino Unido, França, Argélia, Angola e EUA.

Com uma forte e vasta presença na cadeia de valor da energia, mobilidade e ambiente, a Efacec atua como fornecedor de soluções e de sistemas integrados EPC - engineering, procurement e construction - e parceiro de serviços OM - operations e maintenance.

A gigante de engenharia está também presente em mercados estratégicos como a Europa, os Estados Unidos da América, a América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana.