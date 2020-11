Eleitores da Califórnia ficam do lado da Uber e da Lyft: motoristas não são empregados das empresas

Condutor de veículo TVDE através de diferentes plataformas. © Igor Martins / Global Imagens

Os eleitores da Califórnia disseram 'sim' à Proposition 22, que questionava os eleitores do estado se empresas como a Uber e a Lyft poderiam ser exceções e não considerar os motoristas como empregados.

De acordo com a Associated Press, os eleitores da Califórnia ficaram do lado das plataformas de transporte, naquela que já está a ser descrita como a proposta com a campanha mais cara da história do estado. Feitas as contas, os esforços para pedir o 'sim' aos habitantes da Califórnia terá custado 200 milhões de dólares, mais de 170 milhões de euros.

A AP indica que a proposta estipula que os motoristas de plataformas como a Uber, Lyft ou os estafetas do serviço de entrega de refeições DoorDash possam receber novos benefícios, incluindo um valor mínimo por horas de trabalho, mas que continuarão sem as proteções que teriam caso fossem vistos como empregados dessas empresas. Assim, os motoristas continuarão sem acesso a seguro de saúde ou baixas pagas.

Há alguns meses, quando um tribunal da Califórnia considerou que estas empresas deveriam integrar os motoristas na força de trabalho, com os mesmos direitos que outros empregados, tanto a Uber como a Lyft ameaçaram sair do estado. Mencionando uma paragem temporária e que não seria possível passar milhares de pessoas de um regime de gig economy para a estrutura das empresas de "um dia para o outro", o CEO da Uber contestava a decisão do tribunal.

Dara Khosrowshahi considerava ainda que a paragem do serviço da Uber na Califórnia prejudicaria os motoristas, numa altura em que as viagens baixaram significativamente devido ao confinamento durante a pandemia.

Alguns dias depois, o tribunal indicava que não conseguiria chegar a uma decisão final sobre o tema antes das eleições de novembro.

De acordo com o correspondente do Financial Times, Dave Lee, a Uber estará já a enviar emails aos colaboradores a indicar a vitória nesta Proposition 22, que recebeu mais de 5 milhões de votos favoráveis (57,6%).