Elon Musk destrona Bill Gates do posto de segundo homem mais rico do mundo

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX. © EPA/FILIP SINGER

Elon Musk, o dono da marca de elétricos Tesla e da empresa de exploração espacial SpaceX, ultrapassou o multimilionário Bill Gates na lista dos mais ricos. De acordo com os dados do Bloomberg Billionaire Index, Musk é agora o segundo homem mais rico do mundo.

Este segundo lugar era, habitualmente, ocupado por Bill Gates, filantropo e fundador da Microsoft. Aos 49 anos, Elon Musk viu a sua fortuna ascender aos 128 mil milhões de dólares (cerca de 107,9 mil milhões de euros), contabiliza a Bloomberg.

Só esta segunda-feira Musk terá arrecadado mais 7,2 mil milhões de dólares (6 mil milhões de euros) devido à subida das ações da Tesla. No final da sessão de ontem, em Wall Street, os títulos da empresa subiram 6,58% para uma cotação de 521,85 dólares, após o anúncio de que a Tesla passará a integrar o índice S&P em dezembro.

Com esta fortuna, Musk ultrapassou Bill Gates, que passa agora a ocupar o lugar de terceiro homem mais rico do mundo. De acordo com a CNBC, esta é a segunda vez no espaço de oito anos em que o criador da Microsoft desce no ranking dos mais ricos. Bill Gates tem uma fortuna avaliada em 127,7 mil milhões de dólares (107,61 mil milhões de euros).

Na semana passada, Elon Musk "empurrou" mais um milionário para uma posição mais baixa no ranking - Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook.

O sul-africano tem vindo a fazer uma ascensão significativa na lista: a Bloomberg aponta que Musk já ganhou mais de 100 mil milhões de dólares este ano, passando do 35.º lugar no ranking dos mais ricos em janeiro para o segundo lugar em novembro.

Este índice da Bloomberg aponta que a fortuna dos milionários presentes nesta lista subiu 23% este ano, apesar da contração económica causada pela pandemia.

Sem mexidas, Jeff Bezos, o dono da Amazon, continua a ocupar o cargo de homem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada em 182 mil milhões de dólares (153,4 mil milhões de euros).