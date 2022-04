Elon Musk vai mesmo comprar Twitter por 44 mil milhões de dólares

(FILES) In this file photo taken on March 09, 2020: Elon Musk, founder of SpaceX, speaks during the Satellite 2020 at the Washington Convention Center in Washington, DC. - Time Magazine announced that Musk will be their " 2021 Person of the Year" on December 13, 2021. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) © AFP

De "poison pill" a braços abertos: o conselho de administração do Twitter reverteu a sua posição inicial e chegou a acordo com Elon Musk esta segunda-feira, aceitando a compra da empresa ​​​​​​​por cerca de 44 mil milhões de dólares.

O negócio-relâmpago, com conversações que demoraram apenas alguns dias, vai colocar uma das redes sociais mais influentes nas mãos do homem mais rico do mundo. Vai também retirar o Twitter da bolsa, dando ao patrão da Tesla e da SpaceX controlo total sobre a rede.

O chair do conselho de administração, Bret Taylor, referiu em comunicado que foi conduzida uma análise ponderada e abrangente da proposta de Elon Musk, focada no valor, certeza e financiamento. "A transação proposta irá entregar um prémio substancial em dinheiro, e acreditamos que é o melhor caminho a seguir para os acionistas do Twitter", afirmou.

Pagando 54,20 dólares por ação, o multimilionário conquistou o conselho de administração com um prémio de 38% em relação ao fecho das ações a 1 de abril, o último dia antes de ser revelado que Musk tinha adquirido 9% da empresa. Esta aquisição desencadeou todo o processo, já que o empresário primeiro aceitou e depois recusou assento no conselho de administração, um volte face que foi considerado um prenúncio da sua intenção de comprar a totalidade da rede social.

"A liberdade de expressão é o alicerce de uma democracia funcional, e o Twitter é a praça digital onde questões vitais para o futuro da humanidade são debatidas", disse Elon Musk no mesmo comunicado, publicado após a divulgação do acordo.

"Também quero tornar o Twitter melhor que nunca com novas funcionalidades, tornando o algoritmo open source para aumentar a confiança, derrotando os "spam bots", e autenticando todos os humanos", continuou. "O Twitter tem tremendo potencial - estou ansioso para trabalhar com a empresa e a comunidade de utilizadores para o desbloquear."

Também o CEO do Twitter, Parag Agrawal, disse a rede "tem um propósito e uma relevância com impacto em todo o mundo", e afirmou-se orgulhoso do trabalho que a sua equipa tem feito.

Além das declarações oficiais, Musk escreveu na sua conta verificada no Twitter, que tem 83,9 milhões de seguidores, esperar que os seus "maiores críticos" continuem a usar a plataforma, "porque é isso que significa a liberdade de expressão."

Foi preciso menos de um mês para que a rede social, fundada em 2007, fosse parar às mãos do multimilionário sul-africano que passou os últimos anos a queixar-se de "censura" no Twitter.

A resposta na rede social foi mista, com utilizadores a celebrarem a compra, equiparando-a a uma libertação do Twitter, e outros a lamentarem o negócio, temendo que Elon Musk redefina as regras para permitir a disseminação de desinformação e o regresso de utilizadores banidos, como o ex-presidente Donald Trump. Alguns apontaram para as práticas do empresário na Tesla, incluindo as táticas para silenciar denunciadores e impedir a sindicalização de trabalhadores.

O escritor Don Winslow, cujos vídeos contra Donald Trump agitaram o Twitter nos últimos anos, apelou aos utilizadores da rede social que não a abandonem por causa das novas circunstâncias.

"Não se vão embora. Não podemos dar as duas maiores redes sociais a estes cab**** de direita. Temos de ficar aqui, entrincheirar e lutar." Winslow também publicou uma fotografia do CEO da Meta Mark Zuckerberg com Donald Trump, lembrando que é ele que detém o Instagram.