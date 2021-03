Empresas que aceleraram a digitalização poupam mais de quatro horas de trabalho por semana

Artificial intelligence AI research of robot and cyborg development for future of people living. Digital data mining and machine learning technology design for computer brain communication. © Getty Images/iStockphoto

Dinheiro Vivo 17 Março, 2021 • 21:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com o relatório "Trends in Workflow Automation", aumentar a automação do fluxo de trabalho significa poupar em horas de trabalho. A Salesforce, empresa tecnológica multinacional, anunciou os resultados do estudo que analisa em diversos aspetos o impacto da automação do fluxo de trabalho e do envolvimento entre o colaborador e o cliente.

Este destaca que 75% das empresas que implementaram a automação do fluxo de trabalho viram poupanças superiores a quatro horas por cada semana de trabalho de 40 horas. Com os colaboradores a serem solicitados para fazerem mais com menos, 95% dos líderes de TI e engenharia afirmam ainda que estão a priorizar esta implementação.

O relatório salienta que 78% dos líderes de TI e engenharia atualmente usa ou planeia utilizar inteligência artificial (IA) como parte das suas iniciativas de automação do fluxo de trabalho. "A inteligência artificial tornou-se numa ajuda muito relevante no atendimento ao cliente, trabalhando nos bastidores para levantar insights e recomendações, preencher dados e acionar processos".

Ainda assim, há espaço para crescimento, uma vez que menos de 50% das equipas de apoio ao cliente indicam que já utilizam inteligência artificial, mas a maioria dos decisores deste departamento afirma ter um plano de IA totalmente definido. Paralelamente, 33% dos decisores relatam que as suas empresas usam IA, o que representa um aumento de 37% desde 2018, e ainda 71% destes mesmos decisores afirmam que estão a acelerar as iniciativas de automação.

"A covid-19 criou uma enorme pressão para que as empresas digitalizassem e automatizassem rapidamente os fluxos de trabalho, para lidarem com a ameaça tripla de colaboradores sobrecarregados, mudando as expectativas dos clientes e novos processos", explica John Kucera, SVP of Product Management Automation da Salesforce.

"As empresas voltaram-se para a automação do fluxo de trabalho, utilizando o low-code para automatizar tarefas repetitivas, libertando os colaboradores para fazer conexões humanas com os clientes e ajustarem-se às necessidades dos negócios que estão em constante mudança", acrescenta ainda em nota de imprensa.

Para muitos, os dias de trabalho são mais longos do que anteriormente à pandemia. Segundo o relatório, 35% dos colaboradores em teletrabalho relatam trabalhar até mais tarde do que o usual. Adicionalmente, quatro em cada cinco executivos de empresas com pelo menos 10% de crescimento de receita afirma que a experiência do colaborador é o objetivo principal e que a automação surge como um imperativo tecnológico, reduzindo custos e tempo.

"Se há algo que 2020 nos ensinou, é que o mundo agora é totalmente digital e não há como voltar atrás. Os clientes esperam respostas mais rápidas, até instantâneas, para casos mais complicados, em mais canais do que nunca. E adicionar mais colaboradores não pode ser a única resposta", explica Clara Shih, CEO da Service Cloud.

Adicionalmente, o barómetro identifica que 87% dos clientes espera que as empresas acelerem as iniciativas digitais devido à pandemia da covid-19, sendo que 67% afirma que a pandemia elevou as suas expectativas em relação aos recursos digitais das empresas.

Ainda no universo do apoio ao cliente, "a automação é a resposta para aliviar as crescentes cargas de trabalho". Segundo o barómetro apresentado, 57% dos clientes afirma que a covid-19 elevou os seus padrões de serviço ao cliente, 73% dos profissionais de apoio ao cliente dizem que gerir o volume de casos se tornou mais desafiador. Para alívio destes, 39% das empresas de apoio ao cliente utilizam chatbots, o que representa um aumento de 72% desde 2018.