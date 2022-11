Empresas têm de fazer "melhor trabalho" para evitar esquemas ligados às criptomoedas

Iana Dimitrova, CEO da OpenPayd © Rita Chantre / Global Imagens

Esquemas fraudulentos, quedas abruptas de valor e projetos que desaparecem de um dia para o outro. Este tem sido o cenário muitas vezes associado ao mercado dos cripto ativos, embora os especialistas defendam que o problema não está na tecnologia, mas sim na "ganância". "Ganância é ganância, independentemente da tecnologia. Os falhanços a que assistimos em algumas empresas não têm nada a ver com a tecnologia, mas com a ganância e o excesso de dívida", apontou Iana Dimitrova durante o painel "Cripto: Depois da confiança desaparecer", na Web Summit.

A CEO da OpenPayd, empresa que aposta no segmento de banking-as-a-service, recusa a ideia de que os investidores tenham perdido interesse no mercado. "Dizer que a confiança em relação às cripto desapareceu é o mesmo que dizer que desapareceu a confiança nos bancos", apontou, referindo-se a situações de fraude e falências no setor.

Ainda assim, Trisha Kothari acredita que é preciso apostar em mais regulação e, sobretudo, incentivar corretoras e outras entidades ligadas ao mercado a "levar estas situações [de fraude] mais a sério". A cofundadora e CEO da Unit21, tecnológica que ajuda instituições a detetar esquemas fraudulentos e de lavagem de dinheiro, afirma que "o grande problema hoje é que uma corretora não tem grande incentivo para prevenir esses esquemas", apesar de não ter, também, interesse em incentivá-los.

"É preciso falar mais de regulação não apenas sobre lavagem de dinheiro, mas de uma forma mais abrangente", acrescenta Iana Dimitrova. A especialista fala, por exemplo, de garantir a implementação de mecanismos que comprovem o valor de uma criptomoeda com base em ativos reais e não apenas em especulação.

Sobre se casos de falência ou fraude têm afastado os investidores do mercado dos critpo ativos, Ethan Pierse, cofundador da NFT Factory Paris, acredita que não. "Todas as transações [neste setor] são públicas e transparentes, ao contrário do que temos na banca. Acho que as instituições acreditam no potencial do mercado e veem nestes ativos algo importante a ter na sua carteira de investimentos", aponta. Mais do que demonizar a tecnologia, Pierse defende que se aposte mais no "aumento da literacia sobre estes temas" para que cada vez mais investidores, institucionais ou particulares, consigam "separar projetos falhados do valor da tecnologia".