Engenheiros portugueses da Bosch criam nova solução elétrica para aquecimento de água

É denominado por Tronic 4001-8501i, já está em linha de produção, tendo chegado ao mercado em março, embora só em chegue ao mercado português em 2023. Eis o primeiro esquentador instantâneo elétrico, que representa uma nova solução para o aquecimento de água, totalmente desenvolvido por engenheiros portugueses da Bosch Termotecnologia, em Aveiro, e que já levou ao registo de cinco novas patentes.

Em linha com uma abordagem multitecnológica para atingir objetivos internos - mas também para a acompanhar metas climáticas europeias -, bem como para reforçar o posicionamento da Bosch no negócio de soluções de água quente, a unidade de investigação e desenvolvimento (I&D) da fábrica de Aveiro criou uma nova geração de esquentadores instantâneos elétricos da Bosch, a primeira totalmente desenvolvido em Portugal. O processo de criação da nova solução incluiu desenho, desenvolvimento e produção.

Ao Dinheio Vivo, Joel Pereira e Eurico Couto, ambos eletric business engineering manager da Bosch Termotecnologia, explicam que o modelo Tronic 4001-8501i, que foi desenvolvido por "uma equipa multidisciplinar de mais de 30 engenheiros" portugueses da Bosch, configura uma inovação com ganhos de eficiência na transferência de calor superior a 99%, abrindo no horizonte a expansão da Bosch no negócio elétrico em mercados estratégicos.

Segundo Eurico Couto, a nova geração de esquentadores elétricos "está disponível nos mercados alemão, austríaco e luxemburguês, desde março deste ano". Entre estes, a Alemanha será o "principal mercado para exportação".

A partir de junho, a nova geração de esquentadores elétricos passará a estar disponível na Polónia, e contamos que no próximo ano esteja em mercados como os de Portugal, Suíça, República Checa, Bélgica, Turquia, Hong-Kong e Tailândia", adianta o eletric business engineering manager da Bosch de Aveiro.

A inovação da Bosch vem centralizar na fábrica de Aveiro - em concreto nas mãos da equipa de I&D - as novas soluções de aquecimento de água, exportando-as de Portugal para o resto do mundo.

Mas, afinal, o que tem de tão inovador e diferente a nova solução face ao que já existe no mercado? "Este projeto focou-se não só no consumidor final, mas também no instalador. O utilizador irá beneficiar de algoritmos que proporcionam um maior conforto e também uma maior eficiência energética. No caso da instalação, há características que possibilitam a retrocompatibilidade em substituição de aparelhos antigos independentemente do fabricante", responde Joel Pereira.

"A eletrónica de segurança com recurso a componentes standard, e não especificamente desenhados para esta aplicação, proporcionam um preço competitivo da solução. Trata-se de uma tecnologia que proporciona uma elevada segurança ao nível da instalação, evitando bolhas de ar, fugas de água ou formação de calcário", complementa.

Ou seja, de acordo com os dois responsáveis da Bosch de Aveiro, a nova série de esquentadores tem maior longevidade e respeita padrões de eficiência energética classe A. Além disso, dispõe de elementos de aquecimento de baixa inércia térmica e os algoritmos de controlo para a deteção de bolhas de ar no circuito hidráulico, ou de calcário nas resistências de aquecimento, bem como a implementação de um sistema de segurança eletrónico, farão a diferença.

Acresce a possibilidade da nova solução permitir a "integração em sistemas híbridos de aquecimento, como por exemplo, bombas de calor para aquecimento de espaço em conjunto com aquecedor de águas sanitárias", segundo Joel Pereira. "Esta é uma solução que está mais próxima do ponto de utilização, ou seja, é um equipamento compacto e sem necessidade de ventilação, o que permite evitar perdas térmicas nas tubagens, assim como longos tempos de espera", concluiu o electric business engineering manager da Bosch Termotecnologia.

O desenvolvimento da nova geração de esquentadores elétricos, de acordo com os dois responsáveis da Bosch, demonstra o compromisso da multinacional de origem germânica em investir nas áreas de I&D, neste caso a fim de expandir o negócio elétrico em mercados estratégicos, com soluções que visam contribuir para o processo de transição energética.

No fundo, a Bosch está a reforçar a aposta nos aparelhos elétricos. Não só através de iniciativas próprias - como esta - que também contou com sinergias de outras divisiões do grupo, noutras geografias, sobretudo na revisão de qualidade dos processos, mas também apoiando projetos exteriores à Bosch. É o caso da tomada inteligente da Klugit.